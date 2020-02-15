“الحرة” تدخل مرحلة التصفيات في مهرجانات نيويورك

) سبرنغفيلد، فيرجينيا) –– رشحت “مهرجانات نيويورك الدولية للتلفزيون والأفلام” قناة “الحرة” للفوز بخمسة جوائز لنهائيات عام 2020. وتشمل الفئات التي رشحت “الحرة” للفوز بها: أفضل تقرير استقصائي، أفضل تحليل وتعليق اخباري، أفضل فيلم وثائقي إنساني، وأفضل استخدام للتكنولوجيا.

البرنامج الأول الذي تم ترشيحه هو “الحرة تتحرى”. ويكشف التحقيق الذي رشح البرنامج عنه كيفية بيع الأطفال الأيزيديين في السوق السوداء. وتم اختيار هذا التحقيق كأحد المرشحين النهائيين لفئتي أفضل تقرير استقصائي وأفضل فيلم وثائقي إنساني. يسلط التحقيق الضوء على المشقات والمعاناة التي يمر بها الأيزيديون للعثور على أطفالهم في مخيمات النازحين واللاجئين ويدفعون مبالغ باهظة لأشخاص يقومون بعمليات البحث. ويظهر التحقيق أنه في بعض الأحيان، حتى ولو عثر على أحد أفراد الأسرة، فإن السعر يكون باهظاً للغاية بحيث لا يمكن للعائلات استرداد أطفالها. ويكشف البرنامج أيضًا عن أحدث مآسي الاتجار بالبشر، حيث احتجز داعش أطفال أيزيديين وتم بيعهم من أجل التجارة بأعضائهم.

أما حلقة “مختلف عليه” حول تأثير اليهودية على الإسلام فوصلت الى مرحلة النهائيات عن فئة أفضل تحليل وتعليق، حيث كشفت عن تأثر الدين الإسلامي الى حد كبير باليهودية.

ووصل فريق قسم الخدمات الابداعية إلى مرحلة النهائيات عن فئة أفضل استخدام للتكنولوجيا. وفي يوم كولمبوس، استخدم الفريق تقنية الواقع المعزز بإبداع، ليروي لجمهور القناة عن رحلة كولمبوس الى العالم الجديد وقصة اكتشاف أميركا. ويأخذ فيديو الواقع المعزز المشاهدين على متن رحلة على الطائرة المقاتلة من طراز F35، للشرح عن أهميتها وتفوقها التكنولوجي.

السفير ألبرتو فرنانديز، رئيس “شبكة الشرق الأوسط للإرسال” MBN قال: “ما يميز برنامجي “الحرة تتحرى” و “مختلف عليه” هو أنهما يناقشان موضوعات قلما تناقشها وسائل إعلام أخرى. كما أن تقنية الواقع المعزز يضيف عنصرا جديدا مهما، يسهل ايصال المعلومة ويجذب المشاهد. وأضاف فرنانديز “أنا فخور بعمل فريق “الحرة”، ويظهر وصول القناة إلى المرحلة النهائية في مهرجانات نيويورك، كفاءة وتفاني الفريق المبدع”.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في مدينة لاس فيغاس في الحادي والعشرين من نيسان/أبريل المقبل.

انطلقت مهرجانات نيويورك الدولية للتلفزيون والأفلام عام 1957، وتعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في تقييم الأفلام والإنتاج التلفزيوني، وتشجيع المواهب الشابة.

شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)

شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) مؤسسة غير ربحية متعددة الوسائط تأسست عام 2004، مهمتها توفير منبر لتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر المختلفة. تهدف الشبكة الى تقديم اخبار ومعلومات موضوعية ودقيقة لجمهورها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ونقل صورة حقيقية عن الولايات المتحدة وسياساتها وعن الشعب الاميركي. ومن خلال منصاتها المختلفة، تسعى MBN الى التواصل مع جمهورها في المنطقة دعما للحريات العالمية.

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ماري زعرب

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