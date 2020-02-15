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السجن سبع سنوات لموظف تلاعب بأوليات عقار للحصول على قرض بـقيمة 10 مليارات دينار

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن سبع سنوات على مدان يعمل في مديرية التسجيل العقاري في المدائن لتزويره أحد الكشوفات العقارية.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “مدانا اعترف بتلاعبه بالكشف الخاص باحد العقارات في منطقة النهروان من خلال تغييره لجنس وصنف العقار”، مبينا انه “نتيجة لهذا التلاعب قام مصرف الرشيد بصرف مبلغ 10 مليارات دينار لصاحب العقار “.

وأضاف ان “المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن 7 سنوات وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات”

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