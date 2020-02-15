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الشدة غير الغلظة ، في قول الحق

إن قول الحق ، وإظهاره للناس ، وتبنيه والصدع به ، والجهر به على الملأ ، ليس أمراً سهلاً على النفس البشرية ..

بل هو صعب جداً ، ومر كمرارة العلقم ، لا يقدر عليه ، إلا ثلة قليلة من المؤمنين ، ومن أولي العزم ، والبأس الشديد .. وذوي مِرة ، وقوة ..

لأن قول الحق ، وخاصة في أزمان علو الباطل وانتفاشه ، وصخبه ، وهيمنته ، وسيطرته على جميع مفاصل الحياة .. له تكاليف ، وتبعات ، وضرائب باهظة ، يجب أن يدفعها ، كل من ينبري لقول الحق ، حيث سيصطدم مع أهل الباطل ، وأعوانه ، وشياطينه الكثر ، الذين يلتفون حوله ، ويدعمونه ، ويؤازرونه ، ويساندونه ..

فالذي يقول الحق ، ولا يخشى في الله لومة لائم .. قد يدفع حياته ثمناً لقوله الحق ، أو يُسجن ويُعذب ، ويُقتل تحت التعذيب !!!

ولذلك اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، من يفعل ذلك ، هو سيد الشهداء ..

( عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ ” . صحيح الإسناد ..

ولكن أكثر الناس يؤثرون السلامة والعافية ، وينكصون عن الجهر بالحق ، ويخافون سوء العاقبة في الدنيا ، ولا يأبهون ، ولا يهتمون لسوء العاقبة في الآخرة !!!

فتراهم يخنعون ، ويرضخون للباطل ، بل يتمادى أغلبهم أو كلهم في الهجوم ، والانتقاد اللاذع ، لمن يجهر بالحق ، وينعتونه بالمتزمت ، والمتشدد ، والمتطرف ، والارهابي !!!

لأنهم يريدون ديناً سهلا يسيراً مرناً يتكيف ، ويتشكل كالبلاستيك وفق أهوائهم ، وشهواتهم ، فيبحثون عن الفتاوى التي ترخص لهم القعود ، والخنوع ، والذل ، والهوان للطواغيت ، فيصفون هذا الشكل من الدين بالمعتدل والوسطي ، ويزعمون زوراً وبهتاناً ، أنه هذا هو الدين الذي أنزله الله تعالى !!!

يريدون تمييع الدين ، وتهجينه ، وتدجينه ، وتجريده من قوته ، وحصره في المسجد فقط ، وتفصيله حسب الهوى ، ليكون سهل التطبيق بدون تكاليف ، ولا التزامات تثقل كاهلهم ، ولا مشقات ، ولا يسبب لهم أذى من الطواغيت ، ولا يُغضبهم عليهم !!!

فيعيبون على القائمين على حدود الله ، والجاهرين بالحق ، ويصفونهم بأنهم غلاظ الأكباد ، قساة القلوب ، يُنفرون الناس من الدين ، وأنهم يُلقون بأنفسهم في التهلكة !!!

والحقيقة التي يجهلها هؤلاء القوم .. أنهم لا يفرقون بين الشدة التي تعني : القوة ، والحزم ، والعزم ، والثبات على طريق الحق ، والمضي في المجاهرة به ، دون خوف ولا وجل ..

وبين الغلظة في مخاطبة الناس ، والفظاظة في استخدام الكلمات المهينة ، المسيئة للناس ، والمتضمنة همزاً ولمزاً ، وسخرية من الناس !!!

فالبون شاسع ، بين عرض الحق بكلمات قوية ، وهي بطبيعة الحال شديدة على النفوس الضعيفة ، وثقيلة على القلوب المريضة ، وبين مخاطبة الناس ، بكلمات جارحة ، أو مفردات بذيئة ، قميئة ، مهينة ..

فالقرآن بطبيعته ثقيل على النفوس ، كما أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم !!!

( إِنَّا سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلٗا ثَقِيلًا ) المزمل 5 .

فالغلظة ، والجلافة ، والقساوة في التعامل مع الناس ، مرفوض رفضاً قاطعاً ..

لذلك امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حينما قال له :

( فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ ) آل عمران 159 .

وكذلك حينما أمر الله تعالى موسى عليه السلام :

( ٱذۡهَبَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ ﴿٤٤﴾ طه .

واللين هنا ، لا تعني الضعف ، والتذلل ، والمسكنة لفرعون .. ولا التنازل عن القيم ، والمبادئ العليا للدين ، أو التلاقي في منتصف الطريق بين الحق والباطل ، وبين الكفر والإيمان ، ولا تعني المرونة في تشكيل الدين ، لينسجم ويتوافق مع رغبات الطاغوت !!!

إنه مجرد تلطف ، وتودد ، وتؤدة في عرض الدين الجديد ، بدون أي تغيير في مقوماته ، ولا تمييع ، أو تمطيط لشكله ، وقوامه ، أو مجاملة ، أو مداهنة الطاغوت على حسابه ..

بل عرض كامل ، دون أي نقص ، ولا إخفاء أي حقيقة من حقائقه ، مع قوة ، وثقة في العرض ، وثبات على الهدف الرئيسي للدين .. وهو الدعوة إلى توحيد الله ، وعبادته دون سواه ..

وهذا مجرد الخطوة الأولى في عرض الدين الجديد .. تلحقها خطوات تكون أشد صرامة ، وحزم ، إذا أصر الطاغوت على رفض الدين ، أو لجأ إلى محاربته !!!

فحينئذ سيتبدل الخطاب فوراً ، من اللين ، واللطافة ، إلى الشدة ، والعنف ، مع التهديد بالهلاك ، والتدمير للطاغوت المتجبر ، المتكبر ، المغتر بخيلائه ، وبطشه ، وقوته !!!

وهكذا حينما وصف فرعون موسى عليه السلام :

( فَقَالَ لَهُۥ فِرۡعَوۡنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰمُوسَىٰ مَسۡحُورٗا ﴿١٠١﴾ الإسراء .

فجاءه الرد الصاعق ، المجلجل ، العنيف دون وجل ، ولا خوف ، ولا تلعثم ، ولا لين كما كان في بداية الدعوة !!!

لأنه وصل هنا إلى مرحلة المفاصلة الحاسمة .

( وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰفِرۡعَوۡنُ مَثۡبُورٗا ) الإسراء 102 .

تهديد ووعيد بالهلاك والبوار لفرعون المغتر بسلطانه !!!

فمخاطبة الناس بالحق ، ودعوتهم إليه ، لا تكون دائماً في مستوى واحد ، أو درجة واحدة ، وإنما تتغير وتتبدل حسب المواقف ، والظروف ..

فقد يتطلب الأمر في وقت ما .. اللين ، واللطف دون ضعف ، وفي وقت آخر يتطلب الشدة ، والعنف ، والقوة دون فظاظة ، ولا غلظة ..

والمعيار في هذا الأمر ، الحكمة ..

( ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ ) النحل 125 .

ويقول سيد قطب رحمه الله تعليقاً على هذه الآية في ظلال القرآن :

( والدعوة بالحكمة , والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم , والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها , والطريقة التي يخاطبهم بها , والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها . فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه .

وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق , وتتعمق المشاعر بلطف , لا بالزجر والتأنيب في غير موجب , ولا يفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية . فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة , ويؤلف القلوب النافرة , ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ ) .

وبصورة عامة ، الحكمة تعني وضع الشيء في موضعه ، الذي يستحقه ، سواء كان ليناً ، ورفقاً ، أو قوة ، وشدة ..

بدليل قوله تعالى في الآية التي تليها .. والتي تطلب من المسلمين .. إذا ما تم الاعتداء عليهم .. أن يردوا الاعتداء بمثله ، وليس السكوت ، والخنوع ، والرضوخ للمعتدين ..

( وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ) النحل 126 .

( فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ ) البقرة 194 .

فالمسلم عزيز دائماً ، ولا يرضى الدنية في دينه ، ولا يقبل الضيم ، ولا أن يُعتدى عليه ، ولا أن تنتهك حرماته ..

بل يرد مباشرة على الاعتداء بمثله ، دون إفراط ، ولا تفريط ، ولا ظلم ، ولا تعسف ، ولا بغي .

الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1441

12 شباط 2020

موفق السباعي

المصادر :

ظلال القرآن ج14 .. سيد قطب .

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