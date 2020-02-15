المرور تعلن تخفيض رسوم لوحات “التكتك” وتدعو مالكيها الى تسجيلها

اعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، عن تخفيض رسوم تسجيل لوحات “التكتك”، مجددة الدعوة لمالكيها الى تسجيلها عبر موقعين في بغداد وتفادي تعرضهم للحجز والغرامة.

وقال العميد عمار وليد، من اعلام المرور العامة، إنه “بسبب استمرار الحملات المرورية على دراجات التكتك التي لاتحمل لوحات تسجيل، ولكون الكثير من أصحابها هم معيلين للعوائل، وللحد من هذه الظاهرة تجدد المرور دعوتها لمالكي هذه الدراجات لتسجيلها”.

وأوضح أنه ” تخفيف رسوم اللوحات إلى ٣٠٠٠٠٠ الف دينار بدلا من ٦٠٠٠٠٠ الف ومراجعتهم إلى موقعي الحسينية أو التاجيات مستصحبين نسخة من التصريح الجمركي وكتاب موجه إلى المرور من الكمارك وبالتأكيد موجود لدى المستورد لغرض فحصها ومنحها لوحة مرورية لتفادي تعرضهم للحجز والغرامة التي تؤثر عليهم وعلى عوائلهم”.

واشار الى أن المرور “سوف تباشر وحسب توجيه مدير المرور العام بعدم المحاسبة على اللوحات لمدة خمسة عشر يوما لفسح المجال للمراجعة”.