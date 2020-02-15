المنافذ: إعادة أدوية بشرية وفاكهة البرتقال في منفذي طريبيل وزرباطية

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن إعادة أدوية بشرية وفاكهة البرتقال في منفذي طريبيل وزرباطية.

وقالت الهيئة في بيان ان “هيأة المنافذ الحدودية بمنفذ طريبيل الحدودي اعادت عجلتين نوع (براد) محملة بأدوية بشرية المنشأ اردني لعدم وجود إجازة استيراد خاصة بها”.

واضافت انه “تم إعداد محضر أصولي وإعادتها إلى الجانب الأردني عبر مديرية حدود الكرامة”.

وفي سياق آخر، اكدت الهيئة انه “تم ضبط عجلتين محملتين بفاكهة (البرتقال) في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط من قبل قسم البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الجمركي”، مشيرة الى انه “عند تدقيق المعاملة الجمركية الخاصة بها من قبلهم تبين نفاذ الكمية المخصصة لاستيرادها في إجازة الاستيراد”.

وتابعت انه “تم إحالة المخالفة وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الأمور الجمركية (مسؤول الاجازات)”.