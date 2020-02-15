الواقع الصناعي ينهض من جديد عن طريق الإستثمار

من أجل تنمية شاملة للعاصمة بغداد ولأهمية القطاع الصناعي الذي يعتبر المادة الرئيسة للنهوض بالعملية الإستثمارية حيث إنه عماد التطور الإقتصادي والذي يعمل على رفد المنتج الوطني والتعريف به محلياً وتصديره خارجياً ويعتبر هذا القطاع ناهضاً نتيجة لدخول الإستثمار اليه بصورة كبيرة وواسعة .

أهمية القطاع الصناعي تكمن بمساسه المباشر في حركة الإقتصاد الوطني وعجلة التطور كذلك تشغيله لعدد كبير من الأيدي العاملة المحلية إضافة الى إدخاله الخبرات الأجنبية الى الواقع الوطني كما ويسهم في إعادة تنشيط الحركة الإقتصادية .

أما الحديث عن المشاريع الإستثمارية المجازة من قبل هيئة إستثمار بغداد في هذا القطاع فيطول لكن نتحدث عنها على سبيل المثال لا الحصر:

1. مصنع إنتاج المشروبات الغازية والمياه الصحية والعصائر ( معمل دجلة ) في المنطقة الصناعية / عويريج .

2. مصنع الصفات لتعليب التمور في منطقة الدورة .

3. المعمل الدولي لإنتاج الغازات الصناعية والطبية المحدودة في المنطقة الصناعية / عويريج .

4. تأهيل معمل إنتاج العوارض الكونكريتية للسكك الحديد في أبو غريب .

5. معمل إنتاج الورق الصحي في ناحية الوحدة .

6. مصنع الرواد لإنتاج القابلوات الكهربائية في كويريش .

7. إنتاج السمنت وصب الخرسانات في المنطقة الصناعية / عويريج .

8. مصنع إنتاج الأنابيب البلاستيكية المحززة في التاجي .

9. معمل تنقية وتعبئة المياه وإنتاج العصائر والمشروبات الغازية ( بريق اللؤلؤة ) في منطقة العامرية .

10. إدارة وتأهيل مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( مطبعة الرشيد) في منطقة باب المعظم .

11. إعادة تأهيل وتطوير شركة الصناعات الخفيفة ( علامة عشتار ) في المنطقة الصناعية / في الزعفرانية .

12. معمل إنتاج جبس الذرة (جبس الرنين) في منطقة الرستمية .

13. مشروع صناعة المعدات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والهياكل والمحطات الصندوقية / في عويريج .

14. معمل إنتاج الأنابيب البلاستيكية (العمل المميز للصناعات اللدائنية) في المنطقة الصناعية / في الزعفرانية .

15. إعادة تأهيل وتشغيل مصنع بغداد للتبوغ والسكائر في البو شجاع / في الكرادة .

16. مصنع لإنتاج اللدائن البلاستكية في منطقة العبيدي / خلف محطة الوقود .

17. إعادة تأهيل وتشغيل معمل الخياطة العسكرية (تاج الوزير) في منطقة الشيخ عمر .