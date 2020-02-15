دارميات

بمناسبة عيد الحب (فالنتين)-

ميسون نعيم الرومي

جـَـرحك يـفـز هاليوم .. ينـثـر بالورود

احمر ورد فرگوه .. بس شعبي مگرود

***

امكيفه هالشـبـّان .. فرحانه بالحب

ببلادي محرومين .. ناسـيهم الرب

***

يا وسـفه عَ الشبان .. حرموهم العيد

وردك (يفالنتين) .. ناسـي المگاريـد

***

اتـباوع الشـــبان .. فـَـرحانـَــه بالحال

بس العراق اوليش .. دمهم حـَـمـَر سال

***

كلهـَه الشــباب اليوم .. تـتهاده وردات

ببلادي دمع ايسيل .. ع اللي انذبح مات

***

ولد الشـَـعـَـب چا ليش .. باگـَـوْ حلمْهـَه

متنعمه بالخيرات .. (الخضره) او ولدهه

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أحمـَـر وَرد هاليوم .. خضـَّـر ابدمهم

اخوه الهم ابـ (بغداد) .. ذكرت اسمهم

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باسم الشهيد اليوم .. كـلـْنـَه حـِلفـْـنـَه

بالحب اوإيد ابإيـد .. يرجـَع وطنـَّه

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نـِـتـْـرَجـَّه (فالنتين) .. ايـمر ابوطنه

يـنثر ورود اوحب .. امحَسـَّـر شعبنه

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اهديها ال ثوار العراق الميامين

14/شباط/2020

ســـــــــــــتوكهولم