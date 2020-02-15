دارميات
بمناسبة عيد الحب (فالنتين)-
ميسون نعيم الرومي
جـَـرحك يـفـز هاليوم .. ينـثـر بالورود
احمر ورد فرگوه .. بس شعبي مگرود
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امكيفه هالشـبـّان .. فرحانه بالحب
ببلادي محرومين .. ناسـيهم الرب
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يا وسـفه عَ الشبان .. حرموهم العيد
وردك (يفالنتين) .. ناسـي المگاريـد
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اتـباوع الشـــبان .. فـَـرحانـَــه بالحال
بس العراق اوليش .. دمهم حـَـمـَر سال
***
كلهـَه الشــباب اليوم .. تـتهاده وردات
ببلادي دمع ايسيل .. ع اللي انذبح مات
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ولد الشـَـعـَـب چا ليش .. باگـَـوْ حلمْهـَه
متنعمه بالخيرات .. (الخضره) او ولدهه
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أحمـَـر وَرد هاليوم .. خضـَّـر ابدمهم
اخوه الهم ابـ (بغداد) .. ذكرت اسمهم
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باسم الشهيد اليوم .. كـلـْنـَه حـِلفـْـنـَه
بالحب اوإيد ابإيـد .. يرجـَع وطنـَّه
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نـِـتـْـرَجـَّه (فالنتين) .. ايـمر ابوطنه
يـنثر ورود اوحب .. امحَسـَّـر شعبنه
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اهديها ال ثوار العراق الميامين
14/شباط/2020
ســـــــــــــتوكهولم