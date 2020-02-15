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دارميات بمناسبة عيد الحب (فالنتين)-

دارميات
بمناسبة عيد الحب (فالنتين)-
ميسون نعيم الرومي

جـَـرحك يـفـز هاليوم .. ينـثـر بالورود
احمر ورد فرگوه .. بس شعبي مگرود
***
امكيفه هالشـبـّان .. فرحانه بالحب
ببلادي محرومين .. ناسـيهم الرب
***
يا وسـفه عَ الشبان .. حرموهم العيد
وردك (يفالنتين) .. ناسـي المگاريـد
***
اتـباوع الشـــبان .. فـَـرحانـَــه بالحال
بس العراق اوليش .. دمهم حـَـمـَر سال
***
كلهـَه الشــباب اليوم .. تـتهاده وردات
ببلادي دمع ايسيل .. ع اللي انذبح مات
***
ولد الشـَـعـَـب چا ليش .. باگـَـوْ حلمْهـَه
متنعمه بالخيرات .. (الخضره) او ولدهه
***
أحمـَـر وَرد هاليوم .. خضـَّـر ابدمهم
اخوه الهم ابـ (بغداد) .. ذكرت اسمهم
***
باسم الشهيد اليوم .. كـلـْنـَه حـِلفـْـنـَه
بالحب اوإيد ابإيـد .. يرجـَع وطنـَّه
***
نـِـتـْـرَجـَّه (فالنتين) .. ايـمر ابوطنه
يـنثر ورود اوحب .. امحَسـَّـر شعبنه
————————————-
اهديها ال ثوار العراق الميامين
14/شباط/2020
ســـــــــــــتوكهولم

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