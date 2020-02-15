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رئيس هيئة المساءلة والعدالة يكشف الية تدقيق اسماء الوزراء

كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، الخميس، الية تدقيق اسماء الوزراء، منوها الى ان المدة التي تتم من خلالها تدقيق الاسماء متفاوتة.

وقال رئيس الهيئة باسم البدري في حديث لوكالة الانباء العراقية، إن “آلية عمل الهيئة تتضمن كشف وتدقيق أسماء الوزراء والمناصب الأخرى في الدولة من خلال مخاطبات من الجهات الرسمية المعنية”.

وأضاف البدري، “لا يوجد فرق في عمليات التدقيق بين المناصب العليا سواء كانت عمليات الكشف تتم للحكومة أم للبرلمان لاسيما وأن الجهتين معنيتان بهذا الصدد”، لافتا الى أن “المدة التي تتم بها عملية تدقيق الأسماء متفاوتة”.

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