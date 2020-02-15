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صحة الكرخ تعلن مغادرة أول عائلة من المستشفى المخصصة للوافدين من الصين

أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، عن مغادرة أول عائلة من مستشفى الفرات العام المخصصة للوافدين من مدينة ووهان.

وقال الحجامي في بيان إنه “تمت مغادرة اول عائلة مؤلفة من خمسة افراد من الوافدين من مدينة ووهان الصينية، من مستشفى الفرات العام، بعد ان حلوا علينا ضيوفا كراما لمدة إسبوعين وحالتهم الصحية جيدة جداً”.

وأضاف أن “العائلة لم تظهر عليهم أية علامة من اي مرض لا سريرياً ولا مختبرياً”، مبيناً أنه “تم التعامل معهم وفقاً للوائح منظمة الصحة العالمية”.

وكان مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد نازك الفتلاوي قد كشف بتاريخ (05 شباط 2020) عن احتجاز 14 عراقياً بسبب فايروس “كورونا”.

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