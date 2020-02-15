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كاظم الساهر يوجه كلمة الى المتظاهرين في العراق

وجه الفنان كاظم الساهر رسالة للمحتجين في ساحات التظاهر بالعراق، وذلك خلال اعتلائه خشبة المسرح أمام الجمهور السعودي في مدينة جدة الساحلية الغربية، بحفل تزامن مع عيد الحب ليلة امس الخميس.

وتداول مغردون مقطع فيديو قيل إنه أُخذ خلال الحفل الذي أقيم في مسرح مدينة عبد الله الاقتصادية، حيث ربط فيه الساهر كلمة للمحتجين في العراق، بعيد الحب.

وقال الساهر في الفيديو “ومن خلالكم أقدم تحية لشباب العراق وهم يحتفلون بعيد الحب بساحاتهم وإيمانهم.. بعطائهم وبمطالبتهم بحقوقهم وبحقوق الآخرين وحقوق الأطفال”.

وختم الساهر كلمته “الله يحفظ بلدنا ويرعاه.. الله يحفظهم”.

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