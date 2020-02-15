كورونا الشعوب(1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

كورونا على الأبوابْ00 كورونا 00 موتٌ يداهم الشعوبْ ، ويطرق الأبوابْ صُموا الأنوفْ وتوسلوا العَطوفْ تكفّنوا00 واغتسلوا 00لتدخلوا المحرابْ عزرائيلُ صار (مباغتاً) بوّابْ! ** كورونا على الأبوابْ00 في الصين 00 يظهر فجأة بمخلبٍ لعينْ 00 يصيحُ صيحةً في السماءْ ترتعد لها عظائم البلاءْ يهاجم البشر ْ00 فيخبُثُ الهواءْ تموتُ عصفورةُ الشجرْ 00 وتنتهي الحياةْ ويحزنْ المطرْ وينطوي الميلاد ، بعتمةِ السحاب في الصين يظهرُ فجأة عفريتٌ 00 يتغذى على شحومِ البشرْ فلا تراه العيونْ00 يدخل من العيونْ، ْيقول أنا المنونْ00 فيأكلُ الأحشاءْ00 يهدُّ الحصون على الحصونْ00 فيروسه يقضي على الأصلابْ ** كورونا على الأبوابْ00 جاء ليأكل الشعوبْ 00 تلك التي ديدنُها أنها عنيدةٌ لاتتوبْ 00 كي يغضب الإله فيحبسَ النعمْ ، ويحبسَ المطرْ 00 ويرسلَ عليهم طيرا أبابيل ْ00 ترميهم بحجارةٍ من سجّيلْ 00 فيغرقُ الفرعونْ 00 بالهولِ والطاعونْ 00 فنبتلى بصامتِ الإرهابْ! ** كورونا على الابوابْ00 لكنه جاءَ من الشباكْ حارتْ به الأفلاكْ فياشعوبَ الأرضِ (لاتموتُنّ) وانتمْ كورونيون 00وكورونياتْ ، لُيُصدم الأمواتْ بالأمواتْ، فالذبابُ اتفق مع كورونا في ليلة ظلماءْ00 أن يهبَّ هبوبَ الجراد 00 فيأكلَ الزنوجْ، ويأكلَ الأربابْ! ** كورونا على الأبوابْ00 كورونا محنتي ليس مثل كورونا الصين انه كورونا البشر يأكلُ البشر ، لتبدأ قصةٌ أخرى في لغزها 00 تتحطم الأسبابْ! 1/2/ 2020

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(1) كتبت في انتشار وباء كورونا في الصين وبعض البلدان (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره