وزير النقل يعلن اتخاذ اجراءات لتثبيت اكبر شريحة من موظفي الخطوط الجوية العراقية

أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الخميس، عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتثبيت اكبر شريحة من الموظفين المتعاقدين ضمن شركة الخطوط الجوية العراقية.

وقالت الوزارة في بيان “وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي استقبل في ديوان الوزارة مجموعة من ممثلي موظفي عقود الخطوط الجوية العراقية لعامي 2016 و 2017 وبعدد (721) متعاقداً للاطلاع على مشاكلهم فيما يخص تثبيتهم على الملاك الدائم”.

ونقل البيان عن لعيبي قوله، “تم الايعاز الى الدائرة الادارية والمالية باتخاذ الاجراءات اللازمة وحسب السياقات المعتمدة لتثبيت اكبر شريحة من الموظفين المتعاقدين في الشركة لدعم الطاقات العاملة وتفانيهم في اداء العمل الموكل اليهم وتشجيعها على تقديم الافضل خدمة لهذا البلد”، موجها بـ “بتشكيل لجنة مركزية تتابع مستحقات موظفي العقود وشمولهم بجميع الامتيازات المنصوص عليها ضمن قرار ٣١٥ الصادر من الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء”.

واستدرك لعيبي الى أن “الوزارة تعمل جاهدة على ايجاد حلول حقيقية لأنصاف هذه الشريحة ومنحهم الحقوق المشروعة بأجراء الحذف والاستحداث للدرجات الشاغرة والبالغة 600 درجة ووفق الاولوية حسب تأريخ التعاقد واستحداث 622 درجة وظيفية ضمن ملاك الشركة لغرض التثبيت”.