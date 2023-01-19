أسواق نموذجية للمتجاوزين في بغداد

أعلنت أمانة بغداد، أمس الأربعاء، عن إنشاء أسواق نموذجية بديلة بالتنسيق مع المتجاوزين.

وقال أمين بغداد عمار موسى في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، إن “أمانة بغداد أطلقت عملية إزالة التجاوزات وكانت لأول مرة بالتنسيق مع المتجاوزين”.

وأضاف موسى، أن “أغلب المتجاوزين من ذوي الدخل المحدود وبالتالي لا تريد أمانة بغداد إلحاق الضرر بتلك الشريحة المهمة”.

وأشار، إلى “وجود تعاون في بعض المحال والمناطق بعد أن قام المتجاوزون بإزالة بسطياتهم لغرض ‏ترميم بعض الشوارع”.

وشدد موسى، على أن “أمانة بغداد تفكر ببدائل ولدينا مجموعة من الأسواق النموذجية مثلاً في مدينة الشعلة، حيث كان هناك سوق عشوائي كبير تم الاتفاق مع أصحاب السوق وهو حالياً قيد الإنشاء”.

ومضى موسى، إلى أن “المشكلة ليست إزالة التجاوز وإنما تحتاج العملية إلى عناية ودقة في العمل”، مؤكداً أن “أمانة بغداد متجهة بتنفيذ المشاريع لعدم إلحاق الضرر بالمواطنين”.

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