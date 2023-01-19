اقتصاديون يؤكدون: غياب الرؤية في موازنة 2023.. ويصفونها “الأعلى في تاريخ العراق”.

يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن الحكومة لم توضح الرؤية الاقتصادية في ما يتعلق بموضوع سعر برميل النفط، وسوف تكون أمام حرجٍ كبير في ظل عدم امتلاكها بدائل مالية، خاصة مع ارتفاع رواتب موظفي الدولة ضمن مشروع الموازنة المرتقب من 42 ترليون دينار إلى 60 تريليونا، مما يرهق إلى حد كبير الموازنة العامة، ويشكل عبئاً كبيراً على حجم الإيرادات المالية.

وأوضح الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أن حجم الموازنة المتداول من خلال بعض التسريبات يؤكد وجود موازنة ضخمة قد تكون هي الأعلى بتاريخ العراق، وقد تتجاوز حاجز الـ 200 تريليون دينار.

وأضاف التميمي، أن الجانب التشغيلي من الموازنة سيزيد عن 80 تريليون دينار وصولاً إلى أكثر من 100 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير جداً، عادة ما تكون تلك الموازنات التشغيلية حاكمة في الإنفاق الحكومي، وأن يكون سعر النفط بـ 57 دولاراً لكلّ برميل كحد أدنى لتمكين الحكومة من توفير تلك الموازنات.

وأوضح الباحث الاقتصادي أنّ صاحب القرار في العراق لا يدرك حجم التأثيرات الاقتصادية العرضية للموازنات الضخمة التي قد تساهم في زيادة التضخم بالأسعار بشكل أو بآخر.

وتوقع التميمي تعطل تنفيذ الموازنة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأزمة لعدة أشهر قادمة، وأنّ المعالجات تستوجب وقتاً إضافياً، مما يدفع البنك المركزي نحو طباعة المزيد من العملة المحلية خلال الفترة القادمة، لتعزيز حسابات الحكومة، وهو إجراء لا يخلو من المخاطرة.

ولفت إلى أنّ الحكومة ستعتمد في الموازنة على سعر الصرف الثابت بقيمة 1460 ديناراً لكلّ دولار، وقد تفترض الحكومة سعر نفط بين 60 – 70 دولاراً لكلّ برميل، وهو سعر تخميني مبني على الحدود الدنيا للتوقعات السعرية للنفط.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط