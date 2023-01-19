الخصاونة: مد أنبوب للنفط من البصرة إلى ميناء العقبة يخدم العراق والأردن ومصر



قال رئيس وزراء الأردني بشير الخصاونة، يوم الخميس، إن مد أنبوب لتصدير النفط من محافظة البصرة إلى ميناء العقبة يخدم بلاده والعراق ومصر.

تصريح الخصاونة أدلى به خلال استضافته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” تحت عنوان “مستقبل الشرق الاوسط”.

وتحدث الخصاونة خلال الجلسة الحوارية عن الاتفاق الثلاثي المبرم بين بلاده والعراق ومصر، قائلا: إن هذه فكرة العاهل الأردني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي من أجل الاستفادة من هذه الآلية ضمن سياقات المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون والتكامل بين هذه البلدان، مضيفا إنه “حاولنا مأسسة هذه الاتفاقات بشكل اكبر، وستكون هناك قمم تعقد للتداول ضمن العاصمات الثلاث عمان بغداد القاهرة”.

وأضاف أن هناك مشروعين استراتيجيين ضمن آلية الاتفاق المبرم، أحدهما انشاء منطقة صناعية على الحدود بين الأردن والعراق، والآخر مد أنبوب من البصرة إلى ميناء العقبة، مبينا أن مد هذا الأنبوب يظهر امكانية العراق في تصدير نفطه وايضا يفيد الأردن في زيادة والواردات النفطية، ويكمل الجهود التي يبذلها المصريون مع الأتراك واليونانيين في تصدير النفط من البحر الأبيض المتوسط.

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