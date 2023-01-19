خريج وعاطل عن العمل

عباس طريم

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انه مليت انه مليت …. خريج اوكاعد بالبيت

انه مليت انه مليت …. عطال اوكاعد بالبيت

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يوميه اويه عيالي صراخ … طكه وطيح وطيخ وطاخ

مريتي اتطالبني ابمسواك … وكل يوم انه اوياهه اعراك

المسكينه اتحصللهه اطراك … لو صعدت عندي اوحريت

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جندوب امكابل بدريه .. واتخنزر كل ساعه عليه

اتخنز وادري اتريد اكروش..وتندب حظهه ابوسط الحوش

واتسمعني .. اتصيح الدوش .. لياحد عاطل ما بي هيت

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ممنوع اليحجي و يتنفس .. واليكعد يمي ايصيراخرس

الكل يمي ايدنكون الروس .. وياويله اليطلبني افلوس

وابني اكويطع من ايحوس .. خياط ابراسه احسب خليت

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ناطر بالبيت التعيين .. وكلما اراجعهم … بعدين

واحد كلي احذر لتدوس .. انعينك بس انطينه افلوس

كتله وروح امك مهلوس .. هلستهم كال المن جيت

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امي اتصيح الله واكبر .. مشتهيه اكل راس اشونذر

ولكم ما شفنه التفاح .. وما ضكناه من يوم الطاح

صاحبنه امخلصهه ادياح .. حسفه ويه الدايح ظليت

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واتلوم امي وتحجي اجماله.. واتكلي اطلع للعماله

ويالخلفه اطلعت انه وجوكه .. وكلولي ابسرعه اشمرفوكه

ومن شمريت اول طابوكه .. طكيته ابراسه اوشرديت

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امي اتخاف انجن واتخبل .. واتدور لي وتنشد عن حل

كل يوم انروح الكشاف .. يطكني ويصرخ لا لتخاف

ايكلي ابراسك جن اصناف ..وانه ادري ابروحي انجنيت

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لا ما ظلت عندي اعصاب .. واتعارك حته اوي الباب

ااتدخل بالمايعنيني .. مره ابوكس وغلكو عيني

ومره باسعاف اموديني .. للعمليات اوحسيت

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مليت امن الكعده لوحدي .. اموشل ومصفر ما عندي

بطال واكتب اشعار .. وبالصدفه اندك باب الدار

ومن اعرفته ايريد ايجار .. من الحايط كمت ونطيت

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اضطريت ادين من ماضي .. وماضي انطاني وخابر راضي

وراضي نشرهه ابيوم الثاني .. وانطاهم اسمي اوعنواني

وعلج ابحلك الكل خلاني .. وانتشرت بالانترنيت

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مكرود انه وحظ ما عدي .. بس عشتو ايسموني افندي

مفلس والبس ربطه وقاط .. مشكك بي عشرين اخياط

بجيبي دينارين افراط .. وصمونه اوجاي اتغديت

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عوذه كتبلي حجي امناتي .. وقطني افلوس وديج اهراتي

وكلي اسمع مابيني وبينك .. اسبوعين اويطلع تعيينك

اتبشر راح اتسد كل دينك .. لهنا , ندهوني اوفزيت

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انه مليت انه مليت .. خريج اوكاعد باللبيت

انه مليت انه مليت .. عطال اوكاعد بالبيت

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