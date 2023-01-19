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خريج وعاطل عن العمل

عباس طريم

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انه مليت انه مليت …. خريج اوكاعد بالبيت
انه مليت انه مليت …. عطال اوكاعد بالبيت
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يوميه اويه عيالي صراخ … طكه وطيح وطيخ وطاخ
مريتي اتطالبني ابمسواك … وكل يوم انه اوياهه اعراك
المسكينه اتحصللهه اطراك … لو صعدت عندي اوحريت

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جندوب امكابل بدريه .. واتخنزر كل ساعه عليه
اتخنز وادري اتريد اكروش..وتندب حظهه ابوسط الحوش
واتسمعني .. اتصيح الدوش .. لياحد عاطل ما بي هيت
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ممنوع اليحجي و يتنفس .. واليكعد يمي ايصيراخرس
الكل يمي ايدنكون الروس .. وياويله اليطلبني افلوس
وابني اكويطع من ايحوس .. خياط ابراسه احسب خليت
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ناطر بالبيت التعيين .. وكلما اراجعهم … بعدين
واحد كلي احذر لتدوس .. انعينك بس انطينه افلوس
كتله وروح امك مهلوس .. هلستهم كال المن جيت
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امي اتصيح الله واكبر .. مشتهيه اكل راس اشونذر
ولكم ما شفنه التفاح .. وما ضكناه من يوم الطاح
صاحبنه امخلصهه ادياح .. حسفه ويه الدايح ظليت
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واتلوم امي وتحجي اجماله.. واتكلي اطلع للعماله
ويالخلفه اطلعت انه وجوكه .. وكلولي ابسرعه اشمرفوكه
ومن شمريت اول طابوكه .. طكيته ابراسه اوشرديت
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امي اتخاف انجن واتخبل .. واتدور لي وتنشد عن حل
كل يوم انروح الكشاف .. يطكني ويصرخ لا لتخاف
ايكلي ابراسك جن اصناف ..وانه ادري ابروحي انجنيت
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لا ما ظلت عندي اعصاب .. واتعارك حته اوي الباب
ااتدخل بالمايعنيني .. مره ابوكس وغلكو عيني
ومره باسعاف اموديني .. للعمليات اوحسيت
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مليت امن الكعده لوحدي .. اموشل ومصفر ما عندي
بطال واكتب اشعار .. وبالصدفه اندك باب الدار
ومن اعرفته ايريد ايجار .. من الحايط كمت ونطيت
+
اضطريت ادين من ماضي .. وماضي انطاني وخابر راضي
وراضي نشرهه ابيوم الثاني .. وانطاهم اسمي اوعنواني
وعلج ابحلك الكل خلاني .. وانتشرت بالانترنيت
+
مكرود انه وحظ ما عدي .. بس عشتو ايسموني افندي
مفلس والبس ربطه وقاط .. مشكك بي عشرين اخياط
بجيبي دينارين افراط .. وصمونه اوجاي اتغديت
+
عوذه كتبلي حجي امناتي .. وقطني افلوس وديج اهراتي
وكلي اسمع مابيني وبينك .. اسبوعين اويطلع تعيينك
اتبشر راح اتسد كل دينك .. لهنا , ندهوني اوفزيت
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انه مليت انه مليت .. خريج اوكاعد باللبيت
انه مليت انه مليت .. عطال اوكاعد بالبيت

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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