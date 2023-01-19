رئيس العراق: استفدنا من ارتفاع اسعار النفط وحكومة السوداني جادة بتنفيذ برنامجها



أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس، أن العراق استفاد من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في تحسين الإيرادات المالية، وان الحكومة الاتحادية التي يرأسها محمد شياع السوداني جادة في تنفيذ برنامجها.

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” تحت عنوان “مستقبل الشرق الاوسط”.

وقال رشيد خلال الجلسة، إنه بعد الانتخابات الاخيرة التي جرت في العراق اصبحت لدينا ثقة أكبر، وإن البلاد باتت أكثر أمناً واستقراراً”.

حول ارتفاع أسعار النفط قال الرئيس العراقي، “نحن استفدنا من ارتفاع أسعار النفط (..) ويمكن ان نتعاون فيما بيننا في ظل الحكومة الجديدة المنتخبة مما يسهم في دفع عجلة الإصلاحات”، مردفا بالقول إن “الحكومة العراقية جادة في تنفيذ برنامجها رغم ان هناك صعوبات وتحديات”.

وتابع رشيد قائلا: في الوقت الحاضر صادراتنا من النفط وصلت إلى 4 ملايين برميل في اليوم، ونسعى إلى أن نزيد من هذه الكمية ونستفيد منها داخليا وللتصدير”.

وأضاف “لدينا خطط في زيادة أعداد المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز، ومن بين المشاريع الطموحة ايضا بناء ميناء الفاو ومد سكك الحديد المترتبة على هذا المشروع”، مؤكدا ان العراق بحاجة إلى دعم دولي لإتمام هذه المشاريع.

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