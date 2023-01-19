كاساس يختار الخبرة.. تشكيلة منتخب العراق امام عمان في ختام خليجي 25



اعلن مدرب المنتخب العراقي كاساس عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني لمواجهة نظيره العُماني في المباراة النهائية لبطولة خليجي زين 25، مساء اليوم الخميس، في ملعب البصرة الدولي.

والتشكيلة التي اختار كاساس اغلبها من لاعبي الخبرة في المنتخب العراقي وتألفت لحراسة المرمى جلال حسن وللدفاع مصطفى ناظم وعلي فائز والآي فاضل وضرغام اسماعيل ولخط الوسط ابراهيم بايش وامجد عطوان وامير العماري وحسين علي وشيركو كريم وللهجوم أيمن حسين.

وتقام مباراة ختام خليجي 25 في الساعة السابعة مساءً على ملعب البصرة الدولي بين العراق وعمان.

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