“عيسى والحسناوي” يبحثان حصة الأقليم من الأدوية والمستلزمات الطبية



زار الاستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد صباح الأربعاء (١٨/١/٢٠٢٣) السيد “صالح الحسناوي” وزير الصحة الأتحادي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين وزارتى الصحة الأتحادية واقليم كوردستان فضلا عن حصة اقليم كوردستان من الأدوية والمستلزمات الصحية الأخرى.

كما اكد رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان خلال اللقاء على ضرورة تثبيت حصة اقليم كوردستان من الادوية والمستلزمات الطبية في موازنة العام الجديد ٢٠٢٣.

ومن جانبه اعرب وزير الصحة الأتحادي عن سروره باللقاء واكد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتى الصحة الاتحادية واقليم كوردستان، معلناً عن استعداد وزارته للقيام بواجباتها الوطنية وارسال الحصة الدوائية لمواطني اقليم كوردستان في الأوقات المحدد.

وفي ختام اللقاء شكر رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان السيد الوزير على استعداده للتعاون مع وزارة الصحة في اقليم كوردستان ودعم القطاع الصحي في الأقليم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط