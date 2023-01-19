Posted on by

“عيسى والحسناوي” يبحثان حصة الأقليم من الأدوية والمستلزمات الطبية


زار الاستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد صباح الأربعاء (١٨/١/٢٠٢٣) السيد “صالح الحسناوي” وزير الصحة الأتحادي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين وزارتى الصحة الأتحادية واقليم كوردستان فضلا عن حصة اقليم كوردستان من الأدوية والمستلزمات الصحية الأخرى.

كما اكد رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان خلال اللقاء على ضرورة تثبيت حصة اقليم كوردستان من الادوية والمستلزمات الطبية في موازنة العام الجديد ٢٠٢٣.

ومن جانبه اعرب وزير الصحة الأتحادي عن سروره باللقاء واكد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتى الصحة الاتحادية واقليم كوردستان، معلناً عن استعداد وزارته للقيام بواجباتها الوطنية وارسال الحصة الدوائية لمواطني اقليم كوردستان في الأوقات المحدد.

وفي ختام اللقاء شكر رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان السيد الوزير على استعداده للتعاون مع وزارة الصحة في اقليم كوردستان ودعم القطاع الصحي في الأقليم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close