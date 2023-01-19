“فارس عيسى” يستقبل رئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان

استقبل الاستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة أقليم كوردستان في بغداد صباح الثلاثاء (١٧/١/٢٠٢٣) في مكتبه الخاص السید “جبار مصطفى رسول” رئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان.

وخلال اللقاء الذي حضره كل من”نيازي خالد قسيم” نائب رئيس المؤسسة و”سلام محمد جبار” مديرعام الشؤون الأدارية والمالية و”علي محمد امين عبدالرحمن” مديرعام الشؤون الفنية و”ليزمة فؤاد صابر” مديرة العلاقات العامة و”نبز عمر يونس” مدير مكتب السيد رئيس المؤسسة جرى بحث ومناقشة السبل الكفيلة للخلاص من بقايا حقول الألغام المزروعة في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان من قبل الأنظمة العراقية السابقة وتنظيم داعش الأرهابي.

وفي جانب آخر من اللقاء اعلن رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد استعداد الممثلية لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة العامة لشؤون الألغام في الأقليم مع المديرية العامة للألغام التابعة لوزراة البيئة الأتحادية للتعاون المشترك لرفع حقول الألغام في الأقليم التي تهدد حياة المواطنين وبالاخص اهالي القرى والمزارعين.

ومن جانبه شكر السيد رئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام جهود الممثلية في دعم المؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان وبناء جسور التواصل مع المؤسسات الاتحادية خدمة للصالح العام.

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