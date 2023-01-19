ليلة صاخبة في مكافحة مخدرات ذي قار.. اشتباك مسلح على وقع تعيين مدير جديد



افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن قوة امنية امنية دخلت باشتباك عنيف مع أحد تجار المخدرات استمر معه لخمس ساعات، بالتزامن مع تعيين مدير جديد لمديرية مكافحة مخدرات المحافظة.

وذكر المصدر ان “وزارة الداخلية قامت بتغيير مدير مكافحة مخدرات ذي قار العام، العميد كريم هلال، وتعيين العقيد عمار سمير بديلاً عنه”، لافتا إلى ان “الضابط المعين حديثاً بالمنصب اشرف على تفكيك اخطر عصابة تسليب وقتل وخطف المواطنين في مناطق شمالي ذي قار قبل عدة ايام”.

وتابع المصدر، ان “هذا التغيير تزامن بدخول قوة من مكافحة المخدرات باشتباك عنيف مع تاجر مخدرات استمر لمدة 5 ساعات، بعد محاصرته داخل منزله بناحية اور شرقي مركز المحافظة”.

وتابع المصدر، ان “القوة نجحت في استدراج تاجر المخدرات إلى خارج المنزل عن طريق احد الوسطاء الذي أقنعه بتفجير الرمانة التي كانت بيده في احد الانهر القريبة من منزله، حيث داهمت الأجهزة الامنية بسرعة بعدما تم تأمين المكان بشكل كلي”.

واضاف المصدر، ان “القوة الامنية صادرت اسلحة منوعة من منزل تاجر المخدرات، بينها طائرة مسيرة”.

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