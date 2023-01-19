نهائي “خليجي 25” في موعده.. والمهندس وأحلام نجما حفل الختام



الجماهير العراقية تستحوذ على مقاعد العمانيين

بعد الأحداث المؤسفة الناجمة عن محاولات اقتحام مشجعين للملعب الذي يحتضن نهائي كأس خليجي 25، حيث قُتل شخصان، الخميس، فيما أصيب العشرات بجروح، نتيجة تدافع المشجعين ممن تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن المباراة ستقام اليوم.

المباراة في موعدها

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان “قائمة في موعدها المحدد في الساعة السابعة مساءً في ملعب البصرة الدولي، وستكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع”.

وأضاف الاتحاد في بيان “ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحُضور لملعبِ المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكل الأمثل”.

المهندس وأحلام في البصرة

فيما أكدت وكالة الأنباء العراقية، وصول الفنانين ماجد المهندس وأحلام، لمطار البصرة الدولي مساء الخميس، للمشاركة بحفل اختتام بطولة خليجي 25.

رحلة قصيرة ناجحة قطعها المنتخبين العراقي والعماني نحو المباراة النهائية، لعب كل منهما 4 مباريات حتى الوصول إلى النهائي، لم يعرفا خلالها طعم الخسارة.

فاز الفريقان في المجموعة الأولى على اليمن والسعودية، ليقتنص العراق الصدارة بفارق الأهداف عن عمان بعد حصد كلا منهما 7 نقاط.

في نصف النهائي فاز العراق على قطر بهدفين مقابل هدف، وتخطت عمان عقبة البحرين حاملة اللقب بالفوز بهدف نظيف، لتتكرر مواجهة الافتتاح، لكن في المباراة النهائية.

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