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اعتقال داني الفيس في برشلونة


2023-01-20
أعلنت شرطة برشلونة، اليوم الجمعة، اعتقال مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم داني ألفيس، بعد استجوابه بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي، فيما نفى اللاعب هذه المزاعم في وقت سابق.

وبدأت محكمة في كتالونيا في وقت سابق هذا الشهر إجراءات دعوى قضائية بشأن جريمة اعتداء جنسي مزعومة، جراء شكوى تقدمت بها سيدة زعمت حدوثها في ملهى ليلي ببرشلونة في كانون الأول الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن السيدة اتهمت ألفيس، لاعب بوماس المكسيكي حالياً، بالتحرش بها عندما كانت مع أصدقائها في الملهي، وأقر ألفيس بأنه كان في الملهى مع أشخاص آخرين، لكنه نفى حدوث هذا التصرف.

إذ قال لصحفيين “كنت أرقص وأقضي وقتاً جيداً دون مضايقة أي شخص. لا أعرف هذه السيدة… كيف يمكنني فعل ذلك لامرأة؟ (بالطبع) لا”.

وأصبح ألفيس (39 عاماً) أكبر لاعب برازيلي يشارك في كأس العالم حين ارتدى شارة قيادة منتخب بلاده أمام الكاميرون في قطر الشهر الماضي.

ويحمل ألفيس الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات برصيد 43 لقباً على مستوى الأندية والمنتخب الوطني.

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