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الصحة العراقية تعلن حصيلة للوفيات والإصابات خلال بطولة خليجي 25


أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، نجاح خطة الدعم الطبي الطارئ لبطولة خليجي 25 في البصرة، مشيرة الى وفاة وإصابة أكثر من 100 شخص بحوادث سير وإطلاق نار خلال الاحتفالات بتتويج المنتخب العراقي بالبطولة.

وقالت الوزارة في بيان إن “مجموع عدد سيارات الاسعاف كان 99 وعدد عيادات الطوارئ الثابتة والمستشفيات الميدانية كان 8 اضافة الى 8 مفارز طبية في ملعبي جذع النخلة والميناء الدولي”.

واوضحت ان “عدد المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى كانت 5 وعدد المنتسبين المشاركين من أطباء ومسعفين وملاكات إدارية وسائقي إسعاف كان 371″، مبينة أن “الحالات المرضية التي تم علاجها من قبل مفارز مديرية العمليات ودوائر الصحة كانت 27 الف و498 حالة مرضية مختلفة وعدد حالات إصابات التدافع الكلي 396 وعدد الحالات الطارئة التي تم علاجها موقعيا في المدينة الرياضية 722 والمحالة الى المستشفيات 106”.

وتابعت الوزارة أن “إصابات حوادث الطرق بلغت 23 حادث وعدد حالات الوفيات بحوادث الطرق 7، فيما كانت إصابات الاطلاقات النارية 72 حالة”.

ولفتت إلى أن “عدد الحملات والزيارات الرقابية من قبل دائرة صحة البصرة بلغت 4 آلاف و57 اضافةً الى استمرار حملات التوعية الإعلامية والتثقيف الصحي للجماهير والمشجعين”.

ووجه وزير الصحة شكره وتقديره لمنتسبي دائرة صــحة البصرة ومديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة ودائرة صحة واسط الذين ساهموا بانجاح الخطة.

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