الى السيد رئيس الوزراء السوداني المحترم

سلام عليكم

تحية طيّبة ايها الاستاذ الفاضل

نبارك لشعبنا الصابر بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم في مبارياته الناجحة والذي منخلالها أدخل السرور إلى قلوب ابناء الشعب العراقي قاطبة دون استثناء، صغيراً وكبيراً،شيباً وشباباً، نساءاً ورجالاً، ونبارك لكم حضوركم لملعب جذع النخلة وأنتم تفتتحونبطولة كأس الخليج العربي ….

استاذنا الفاضل :

صُدمنا يوم أمس بخبر وفاة أحد اطفال العراق في مدينة النجف الأشرف/ قضاء الكوفةالعلوية المشرّفة (حي السهلة) ، وقد أذاعت بعض الفضائيات تلك الحادث، وهي عبارة عنسقوط الأسلاك الكهربائية على أرض الزقاق القريب من بيت الطفل، وقد حصل إلتماسالسلك الكهربائي على الأرض مما أدى إلى إتّصال الكهرباء بالأرض وبسبب وجودالمستنقعات على الأرض مما أدى الى وفاة الطفل الذي يبلغ من العمر ( عشرة أعوام)،

والملفت للنظر ان الشارع الذي سقط الضحيّة فيه ليس فيه أية خدمات ، والمستنقعاتمتناثرة فيها هنا وهناك، ولم أجد أي تبليط.

رأيتُ الطين والتلوث البيئي في مدينة تعتبر من أهم المدن العراقية (النجف الأشرف) وكنتُأتمنّى من جنابكم زيارة تلك العائلة المفجوعة في بيتها ، رأفةً بالطفولة البريئة ورأفةًبأبناء شعبكم ورأفةً بواقع شعبكم وما يعانيه من سوء خدمات وعدم اهتمام ، ممّا أدّى إلىذهاب الطفل ضحيةً هذا اليوم ، وهو ليس أول طفل يسقط ضحية سوء خدمة الكهرباء ، لاخدمة في أسلاك الكهرباء ولا توجد أعمدة صحيحة مناسبة ، وتسكن عائلة الضحيةوالعوائل المجاورة في منطقة يشترك جميعهم بشراء الاسلاك الكهربائية مع أعمدتها ، فيبلد تكاد تكون خزينته إنفجاريّة ، وابناء شعبه لا يمتلكون أدنى خدمة في الكهرباء ولايكاد يمر يوم على بعض المناطق دون ان تكون هناك ضحية بسبب التماس الأسلاكالكهربائية ، اولاً بسبب ردائه الأسلاك ، وثانياً لقلة الخدمة وعدم اجراء الصيانة الدوريةلتلك الأسلاك والمحطات الصغيرة التي تُوضع في المناطق والأزقة .

اتمنى من دولتكم زيارة تلك المنطقة لترون بأعينكم تلك المناطق من ناحية ، واتمنى منجنابكم ان تكون لكم زيارة لبيت الضحية التي سقطت بسبب سوء الخدمات في تلكالمناطق وترون الطين والمستنقعات في تلك الأزقة خلال هذا الشتاء الذي يُعد من أبرد شتاءيمر على فقراء العراق منذ سقوط الصنم والى يومنا هذا .

١٩-١-٢٠٢٣م.

اخوكم د حيدر الفلوجي

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