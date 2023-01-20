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انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة سيدة بحروق في جمجمال


أدى اشتعال النار في قنينة غاز ثم انفجارها في منزل بناحية تكية التابعة لقضاء جمجمال، أثناء قيام سيدة بإعداد وجبة الفطور إلى إصابتها بحروق.

وصرح مدير ناحية تكية، ممند رشيد، بأن الحادث وقع في الساعة السادسة من صباح يوم الخميس (19 كانون الثاني 2023) حيث أسفر نشوب حريق في قنينة غاز ثم انفجارها في إصابة السيدة المذكورة بحروق في مناطق مختلفة من جسدها، ونقلت على أثر ذلك إلى مستشفى الطوارئ في مدينة السليمانية.

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم دائرة صحة جمجمال، شريف رحيم، أن “السيدة المصابة تبلغ 50 سنة من العمر وقد تلقت العلاج اللازم وحالتها الصحية مستقرة”.

كما أدى انفجار قنينة الغاز إلى حريق التهم قسماً كبيراً من الدار وهدم قسم منها مع إلحاق أضرار ببيوت مجاورة.

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