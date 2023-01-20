بغداد تدين «بشدة» مقتل مواطنين كورد في ماردين وتطالب أنقرة بتقديم الجناة للعدالة بأسرع وقت



دان القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في أنقرة، المستشار خليل إبراهيم محمود، الخميس، بشدة، مقتل مواطنين عراقيين في هجوم مسلّح على سيارتهم على طريق أرتوكلو – نصيبين بولاية ماردين في تركيا.

ودعا القائم بالأعمال، الحكومة التركية إلى توضيح أسباب الهجوم وتقديم الجناة للعدالة بأسرع وقت.

وقدم القائم بالأعمال تعازيه لذويّ الضحايا، وقال: «أتقدم بأحر التعازي لأسرة وذوي الضحايا واشاركهم احزانهم، وأسال الله العلي القدير أن يمن عليهم بالرحمة والمغفرة».

وكان 4 أفراد من عائلة واحدة من قضاء آميدي (العمادية) التابع لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان، كانوا في تركيا بهدف العلاج، لقوا مصرعهم وأصيب خامس بجروح بليغة، قبل أن يفارق الحياة هو الآخر متأثراً بجروحه، في هجوم مسلّح على سيارتهم على طريق أرتوكلو – نصيبين بولاية ماردين في تركيا.

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