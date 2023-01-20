رئيس الوزراء لمنتخبنا الوطني: ستحظون بتكريم خاص



أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، أن منتخبنا الوطني سيحظى بتكريم خاص بعد فوزه بخليجي 25.

وبدأ الحفل الختامي لبطولة خليجي 25، الخميس، بعد فوز منتخبنا الوطني على نظيره العماني بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جذع النخلة بالبصرة.

وفاز لاعب منتخبنا الوطني أيمن حسين بجائزة هداف بطولة خليجي 25.

كما فاز حارس المنتخب العُماني بجائزة أفضل حارس في بطولة خليجي 25، فيما حصل لاعب منتخبنا الوطني ابراهيم بايش على جائزة أفضل لاعب في بطولة خليجي 25.

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