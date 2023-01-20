شرطة أربيل تسجل 7678 جريمة خلال 2022



أعلنت مديرية شرطة أربيل التابعة لوزارة الداخلية في اقليم كوردستان عن احصائيتها السنوية للجرائم المسجلة عام 2022.

وأوضحت المديرية في بيان، السبت (7 كانون الثاني 2023)، أنها سجلت 7678 جريمة منتوعة بين قتل، سرقة، تزوير، مخدرات، إطلاق نار، وسلب، مبينة ان 6894 جريمة “معلن عنها”، وقد تم تقديم الجناة المنفذين لتلك الجرائم الى المحاكم وفقاً للقوانين.

واستطاعت قوات الشرطة في أربيل اعتقال 9446 متهماً بجرائم الـ (قتل، سرقة، تزوير، مخدرات، إطلاق نار، وقطع الطرق)، بينهم متهمون صدرت بحقهم اوامر قبض منذ سنوات ولم يتم اعتقالهم، وقامت شرطة أربيل خلال العام الماضي باعتقالهم وتقديمهم للعدالة.

حسب البيان، تمكنت قوات الشرطة من اعتقال 333 متهماً كانوا مطلوبين من قبل محافظات اقليم كوردستان والعراق (صدرت بحقهم اوامر اعتقال وجرى تسفيرهم الى الجهة المقصودة). فضلاً عن اعتقال 582 متهماً كانوا مطلوبين من قبل غرفة العمليات المشتركة العليا التي تأسست بتاريخ (22/ كانون الأول/2021).

فيما يخص جريمة القتل، سجلت شرطة أربيل 62 جريمة و 55 منها معلن عنها في محافظة أربيل وضواحيها، واعتقلت 79 متهماً بالقتل، مشيرة الى انخفاض نسبة الجريمة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2021 التي سجلت فيها (79) جريمة من هذا النوع.

واعلنت المديرية في البيان الى تسجيل 60 حادث اطلاق نار 54 منها معلن عنها. كذلك 9 جرائم قطع طرق 8 منها معلن عنها، الى جانب 59 جريمة سرقة مراكب، مؤكدة القاء القبض على فاعليها وتقديمهم الى القضاء.

شرطة اربيل نوهت الى ضبط 1392 قطعة سلاح غير مرخصة، خلال العام 2022، واعتقال 697 متهماً بالسرقة، 226 متهماً بالتزوير، 88 متهماً بتعاطي والمتاجرة بالمخدرات، 398 متهماً بتنفيذ باعمال شغب، بالإضافة الى 976 متسولاً في مدينة أربيل.

الانتحار كان من الجرائم المسجلة لدى شرطة اربيل في عام 2022، حيث سجلت الشرطة في احصائيتها 77 حادثة انتحار معلن عنها في مدينة أربيل وضواحيها.

كما ضبطت 99 طناً من الأدوية المنتهية الصلاحية، خلال العام الماضي، وحجزها واتلافها وفقاً لتعليمات وزارتي الداخلية والصحة في إقليم كوردستان.

يشار الى ان مديرية شرطة أربيل نفذت المهمات المذكوره اعلاه بالتنسيق مع مديرية اسايش أربيل وقيادة الزيرفاني، من خلال مفارز متنقلة وثابتة في أربيل وضواحيها. واجرت المديرية التحقيق والبت في 90% من تلك الجرائم، بينما لا تزال 10% من تلك الجرائم تحت التحقيق.

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