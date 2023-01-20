ميسون نعيم الرومي

شكرا (منتخبنا الوطني) – فدوه يعيني الشبان

ولد (العراق) الابطال – والشعب بيكم عشمان

-(أيمن حسين) الهدّاف – والمنتخب عالي الشان

اجمعتوا الشعب كله اليوم – هيبه وطن يا شجعان

كل الهله بالشبان

هـذا (العراق) التاريخ – (ازهار) شعبه الوان

متـشـابگه الإيـد ابأيـد – أهـله كرام اواخـوان

-(العرب) منهم و(اكراد) – وانواع بيه (الأديان)-

من زمن سومر وآشور – واحنه الحضاره عنوان

اجمعتوا الشمل يالشبان

(فگـْرَوا) بلادي اودمروه – (زَوْرَوأ) العمله اطنان

فرغـَـوْ وطنه اومسحوه – نِگـْـلـَوا الثروه الايران

لعـبوا لعـب ما ينوصف – غيرَوا حتى الإنســان

كلشي خرب كلشي انداس – كوشت علينه طهران

انتوا الأمل يالشبان

-(انسينه) الفرح من اسنين – والشعب كلش تعبان

التمت عـلينه الســراق – (انباع) الوطن للجيران

باگوا نفطنه والخير – و(اچماله) صاروأ عـدوان

اتوحد (شــعبنه) هاليـوم – رد الأمل للســكان

شفتوأ يعيني الشبان ؟

فدوه يعيني الشـبان – نـفـرح اوننشــد الحان

الوطن كله منتشي – حتى النخـل والشـطآن

والطير غنه ع الشجر – وانزوت كل الحيتان

اولاياتنه التسند بعض – گلب او وريد اوشريان

عيني ولدنه الشبان

بصرتنه حلوه امعدله – اجمعتي العرب بالأحضان

اهل (العـراق) الامجاد – رمز الكرم والاحسـان

هذا الخليج العـربي – طيـبـه اوكـرم من ازمان

تاريخ عدنه مشـتـرك – والگلب بيكم فـرحان

كلكم عزم يالشبان

عاش العراق المنتصر- والفرج گرب هالبان

باچر يهـب او ينتفض – انتوا الأمل يالشبان

فدوه (اسود) الشطين – للنصر انتوا العنوان

شكرا (منتخبنا الوطني) – فدوه يعيني الشبان

هله او هله بالشبان

شكرا ولدنه الشبان

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ســــــــــــــــــتوكهولم

19 / كانون الثاني / 2023

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