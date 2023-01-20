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شكرا منتخبنا الوطني

ميسون نعيم الرومي

شكرا (منتخبنا الوطني) – فدوه يعيني الشبان
ولد (العراق) الابطال – والشعب بيكم عشمان
-(أيمن حسين) الهدّاف – والمنتخب عالي الشان
اجمعتوا الشعب كله اليوم – هيبه وطن يا شجعان
كل الهله بالشبان
هـذا (العراق) التاريخ – (ازهار) شعبه الوان
متـشـابگه الإيـد ابأيـد – أهـله كرام اواخـوان
-(العرب) منهم و(اكراد) – وانواع بيه (الأديان)-
من زمن سومر وآشور – واحنه الحضاره عنوان
اجمعتوا الشمل يالشبان
(فگـْرَوا) بلادي اودمروه – (زَوْرَوأ) العمله اطنان
فرغـَـوْ وطنه اومسحوه – نِگـْـلـَوا الثروه الايران
لعـبوا لعـب ما ينوصف – غيرَوا حتى الإنســان
كلشي خرب كلشي انداس – كوشت علينه طهران
انتوا الأمل يالشبان
-(انسينه) الفرح من اسنين – والشعب كلش تعبان
التمت عـلينه الســراق – (انباع) الوطن للجيران
باگوا نفطنه والخير – و(اچماله) صاروأ عـدوان
اتوحد (شــعبنه) هاليـوم – رد الأمل للســكان
شفتوأ يعيني الشبان ؟
فدوه يعيني الشـبان – نـفـرح اوننشــد الحان
الوطن كله منتشي – حتى النخـل والشـطآن
والطير غنه ع الشجر – وانزوت كل الحيتان
اولاياتنه التسند بعض – گلب او وريد اوشريان
عيني ولدنه الشبان
بصرتنه حلوه امعدله – اجمعتي العرب بالأحضان
اهل (العـراق) الامجاد – رمز الكرم والاحسـان
هذا الخليج العـربي – طيـبـه اوكـرم من ازمان
تاريخ عدنه مشـتـرك – والگلب بيكم فـرحان
كلكم عزم يالشبان
عاش العراق المنتصر- والفرج گرب هالبان
باچر يهـب او ينتفض – انتوا الأمل يالشبان
فدوه (اسود) الشطين – للنصر انتوا العنوان
شكرا (منتخبنا الوطني) – فدوه يعيني الشبان
هله او هله بالشبان
شكرا ولدنه الشبان
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ســــــــــــــــــتوكهولم
19 / كانون الثاني / 2023

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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