المرجع الخالصي: لا ينبغي ان تكون الرياضة ذريعة لإلهاء الناس

عن القضايا االمصيرية للعراق وفي مقدمتها الازمة الاقتصادية والسياسية

تطرق سماحة المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة، بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق لـ 20 كانون الثاني 2023م، إلى المناسبات العبادية العظيمة التي ستأتي في شهر رجب المرجب، وما يعقبه من أشهر عبادية مباركة، وضرورة احيائها بما يليق بوحي المناسبة وأصحاب الذكرى المباركة وفق السنة النبوية الشريفة الواردة من خلال أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم.

وأكد على أهمية الإخلاص في العمل والذي يكون من خلال الارتباط الصحيح بالدين الحنيف ليكون هو المعيار وهو المعول في تجنب إرهاصات واستدراجات الشيطان باللهو بكل اشكاله وانواعه، محذراً من الاغواء الذي قد يصل إلى حد ان يُهلك الإنسان نفسه في أمور ليست ضرورية وليست مرتبطة بإرادة الله او رضاه سبحانه وتعالى.

وقال: ان ما جرى ويجري في العالم الإسلامي عموماً خلال السنوات الماضية، وما يجري الآن في العراق من قضايا إلهاء متعمدة تحت عناوين الألعاب وغيرها، رغم الفرح الكبير الذي حصل لبعض ابناء الشعب العراقي وهو بأمس الحاجة لهكذا فرحة، ولكن لابد من الانتباه إلى ان هنالك اولوليات وامور أهم، فالتزاحم الذي أدى إلى موت بعض الشباب هذا ليس من العقل وليس من الدين كذلك.

واضاف: ان انعكاس الصورة الإيجابية للعراق امام أشقائه العرب من خلال البصرة الفيحاء هو نموذج جيد للعراق ويعكس الصورة الطيّبة للناس هناك ولشعبنا عموماً، الذي يستقبل الناس في كل المناسبات الدينية والرياضية وغيرها. ولكن يجب ان يكون هذا بضوابط الشرع وعدم التبذير وعدم الرياء وعدم الإسراف الذي قد يصل بعض الاحيان الى حالات أشبه ما تكون بالتباهي والتفاخر واللهو بالتكاثر.

وتابع: ان الصورة الإيجابية التي عكسها العراق بكل المقاييس هو شيء جيد ولا بأس به، وخاصة انه استقبل اخوانه بعد هداهم الله تعالى إليه بشرط ان لا يأتون إلينا بالجاهلية والتطبيع والفساد، وانما يأتون بما نعرفه من اخلاق الامة وأخلاق الإسلام، وان يكون هذا الأمر في سلّم الأولويات. بمعنى ان لا تكون الرياضة هي اول شيء واهم شيء في الحياة، بل يجب ان نرى ما هو حال البلد، وكيف هو حال الاقتصاد اليوم، خاصة ما نراه اليوم من تلاعب بالمال بالذي يضر بحياة المواطنين، ويجب ان ننظر إلى مستوى التعليم، والمستوى الطبي وغيرها، هذه هي الحاجات الأهم والأخطر في حياة الانسان، والرياضة تأتي في محلها. ويشترط ان لا تكون أداة للالهاء والعبث كما تفعل بعض الدول، كما فازت البرازيل ببطولة العالم سنة 1970م، فكان الفوز هو غطاء لاستمرار الحكم العسكري الدكتاتوري في البرازيل، كما كنّا نرى في زمن النظام السابق النماذج المشوهة وهي مسلطة على الرياضيين ويعبثون وفق ما يشاؤون، ويدخلون السجون والمعتقلات ويمارسون كل أنواع الاهانات والضرب والخ…

وأكد قائلا: لا ينبغي ان تُتخذ الرياضة أيضاً ذريعة لإلهاء الناس عن القضايا المصيرية، وهو ما شاهدناه في البطولة الخليجية التي فاز فيها منتخب العراق، لا ينبغي ان يكون هذا الفوز هو منطلقاً للإساءة للعلاقات مع أية دولة، وكأننا فزنا في معركة من معارك التاريخ الكبرى، هي مجرد رياضة وكل فريق يلعب بشكل جيد يفوز ولا بأس بذلك.

ودعا إلى التنبه من جعل هكذا مناسبات لأن تكون وسيلة تتخذ للإلهاء عن القضايا الكبرى، ومن ذلك إيجاد الحلول الجوهرية لما تعانيه البصرة وأهلها بدءً من اللسان الملحي وسوء الخدمات وحتى ميناء الفاو والمخططات الرامية لعدم قيامه، وما يعيشه العراق بشكل عام من أزمات اقتصادية وسياسية وغيرها، خصوصاً في جانب الاستقلال والسيادة وعدم تدخل الأجنبي، وتحقيق المطالب الرئيسية لهذه الامة.

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