مقتل وإصابة ثلاثة اشخاص بمشاجرة عشائرية في بغداد

2023-01-20

افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص إثر تجدد خلاف عشائري في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن شخصاً قُتل بينما أُصيب اثنان آخران في مدينة الشعلة جراء مشاجرة عشائرية نتيجة خلافات قديمة تجددت، مشيرا الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدسات) في المشاجرة.

وأضاف المصدر، أن قوة امنية تدخلت وتحفظت على اطراف المشاجرة.

النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.

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