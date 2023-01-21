أسود الرافدين «تزأر» بعد 35 عاماً بـ«كأس الخليج»

تُوجت باللقب الغائب بعد نهائي دراماتيكي أمام عمان في حضور 65 ألف مشجع على ملعب البصرة



المواجهة النهائية شهدت ملحمة كروية بين العراق وعمان (تصوير: عيسى الدبيسي)

البصرة: علي القطان

أنهى أُسود الرافدين قصة فراق دام 35 عاماً مع بطولة «كأس الخليج» وعانقوا لقبها من جديد، ليصبح منتخب العراق بطلاً لـ«كأس الخليج الـ25»، وذلك عقب رحلة كروية «ملحمية» انتهت، أمس، بفوزه على عمان 3/2 في النهائي الذي جمعهما على ملعب جذع النخلة بالبصرة، وشهدت حضور قرابة 65 ألف مشجع اضطر بعضهم إلى المبيت في الساحات المحيطة بالملعب ليلة المباراة.

وأحرز منتخب أسود الرافدين للظفر رابع لقب خليجي في تاريخه، والأول منذ ما يقارب 35 عاماً، وتحديداً في 1988 بالسعودية.

وكان النهائي قد شهد أحداثاً مؤسفة قبل بدايته اضطرّ عمان إلى سحب مشجّعيها من البصرة وإعادتهم للبلاد؛ وذلك لضمان سلامتهم، وكان من المتوقع حضور 5 آلاف من مشجعي عمان.



إبراهيم بايش محتفلاً بالهدف الأول في مرمى عمان (تصوير: عيسى الدبيسي)

وبعدها بساعات قليلة بدَّد الاتحاد العراقي الشكوك حول تأجيل نهائي «كأس الخليج» أو نقل المباراة إلى دولة محايدة، وأكد إقامتها في موعدها رغم وفاة مشجع على الأقل، وإصابة العشرات بسبب التدافع في محيط إستاد البصرة.

وتابع الجمهور العراقي مباريات البطولة بحماس شديد بعد سنوات طويلة من حظر الاتحاد الدولي «فيفا» إقامة مباريات دولية بالبلد العربي لأسباب أمنية.

وتأهّل العراق الى المباراة النهائية بعد فوزه العصيب على منتخب قطر 2-1 أمام أكثر من 65 ألف متفرج في نصف النهائي، في حين جاء تأهل عمان على حساب حاملة اللقب البحرين 1-0.

وبلغ العراق المربع الأخير بعد أن تصدَّر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن عمان بفوزه على السعودية 2-0 واكتساحه اليمن بخماسية نظيفة.

ويعود تاريخ تتويج العراق بأول ألقابه إلى 1979، حيث استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة، ثم ظفر باللقب الثاني عام 1984 في مسقط، وعاد من الرياض عام 1988 بلقب النسخة التاسعة.

وبدأت المباراة، أمس، بأداء حماسي من جانب المنتخب العراقي، الذي حاول منذ البداية تسجيل هدف مبكر في شِباك نظيره العماني، الذي بادل مُنافسه الهجمات والضغط منذ صافرة انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 11 سدَّد ضرغام إسماعيل، لاعب المنتخب العراقي، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من ضربة حرة، لكن حارس عمان إبراهيم المخيني أمسك الكرة بسهولة.

وردّ المنتخب العماني بمحاولة خطيرة في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه صالح اليحيائي، الذي راوغ أكثر من لاعب من الجهة اليمنى لدفاع العراق، ليسدِّد كرة تصدَّى لها جلال حسن، حارس العراق، ببراعة.

وفي الدقيقة 24 سجل إبراهيم بايش الهدف الأول للمنتخب العراقي، بعدما تسلَّم كرة من الجهة اليسرى لمرمى عمان، وسدَّد كرة أرضية زاحفة غالطت الجميع والحارس المخيني لتسكن شِباكه.

وبعد الهدف اندفع المنتخب العراقي محاولاً تسجيل هدف ثان لتعزيز النتيجة في الشوط الأول، إلا أن المنتخب العماني أبدى مقاومة كبيرة بل تفوّق على نظيره العراقي في بعض الأحيان وحرَمه من الاستحواذ على الكرة.

لكن المحاولات العمانية من أجل تعديل النتيجة لم تسفر عن أي جديد خلال الشوط الأول، ليطلق الحَكَم صافرته بتقدم العراق 1/0. ومع بداية الشوط الثاني دخل المنتخب العراقي بقوة محاولاً تسجيل هدف آخر، في حين بادله نظيره العماني الهجمات.

وسدَّد حسين علي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بعيداً عن مرمى عمان والمخيني في الدقيقة 59.

وبمرور الوقت بدأ الإرهاق يظهر على الفريق العماني، الذي بذل لاعبوه جهداً كبيراً من أجل امتصاص الضغط العراقي، كذلك بذل جهداً كبيراً على المستوى الدفاعي.

واستحوذ المنتخب العراقي على الكرة، وتراجع المنتخب العماني للخلف، واحتسب الحَكَم ضربة جزاء للمنتخب العماني، بعدما توغّل صالح اليحيائي داخل منطقة الجزاء وتعرّض للعرقلة، ليحتسب الحَكَم ضربة جزاء نفّذها جميل اليحمدي، لكن جلال حسن، حارس المرمى العراقي، أمسك الكرة بنجاح في الدقيقة 82.

واحتسب الحَكَم ضربة جزاء أخرى للمنتخب العماني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء، لينفذها صالح اليحيائي بنجاح هذه المرة مسجلاً هدف التعادل. ومع نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، جرى اللجوء إلى شوطين إضافيين؛ مدة كل منهما ربع ساعة لتحديد الفائز باللقب.

ولم يشهد الشوط الإضافي الأول الكثير من المحاولات، لينتهي بالنتيجة نفسها 1/1، لكن المنتخب العراقي حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 114 بالشوط الإضافي الثاني، بعد عرقلة تعرَّض لها حسن عبد الكريم داخل منطقة الجزاء، ليترجمها أمجد عطوان في الشباك بنجاح.

لكن المنتخب العماني نجح في إدراك التعادل مجدداً عن طريق عمر المالكي، الذي تلقّى كرة عرضية من زميله المنذر العلوي ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 119.

وبينما تتجه المباراة للتعادل واللجوء إلى ضربات الترجيح، سجل مناف يونس الهدف الثالث للمنتخب العراقي، بعدما تلقّى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بضربة رأس في الشباك، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني.

ولجأ الحَكَم لتقنية حكم الفيديو المساعد «فار» للتأكد من صحة الهدف، ليحتسبه في النهاية وينجح المنتخب العراقي في الحفاظ على تقدمه حتى جاءت صافرة نهاية المباراة بفوز العراق على عمان 3/2.

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