الإخوان المصريين والتشبث بخلافة المرشد، نعيم الهاشمي الخفاجي

الشعوب العربية لم تصنع حدودها، وإنما من صنع حدود الدول العربية هي الدول الاستعمارية التي انتصرت بالحرب العالمية الاولى، أمة العرب خانت دولة الخلافة العثمانية ووقف كل ساسة وقادة ورجال دين السنة العرب في الجزيرة العربية والحجاز والعراق وسوريا الحالية إلى جانب القوى البريطانية والفرنسية الغازية، وانفرد العرب الشيعة بكل مذاهبهم وكذلك معهم شعب فلسطين الحالية في مقاومة القوات البريطانية والفرنسية الغازية بين عام ١٩١٤ ولغاية عام ١٩١٧، الشيعة بمرجعياتهم وشيوخ قبائلهم قاتلوا القوات الغازية، رغم الاضطهاد والظلم الذي تعرض له الشيعة من طائفية واجرام خلفاء الدولة العثمانية وارتكابهم مجازر داعشية بحقهم، مرجع الشيعة أفتى بالجهاد للمحافظة على بيضة الأسلاك.

انا اتكلم عن العرب السنة بالمشرق وليس عن العرب السنة في شمال أفريقيا ومصر، مفتي مكة شريف حسين كان أول الخائنين وتبعه الوهابية وزعيمها عبدالعزيز آل سعود، غالبية الضباط العرب الذين كانوا بالجيش العثماني تعاونوا مع القوات البريطانية الغازية لتسليمهم مناصب بالدول العربية الجديدة.

قرأت بيان إلى حركة الإخوان المصرية يحرضون الشعب المصري ضد الجنرال السيسي بالقول (من يقود السفينة حيث يريد المسافرون فهو قبطان، ومن يقودها حيث يريد هو فهو قرصان، وبين القبطان والقرصان تنهض شعوب، وتضيع أوطان، ‎السيسي عدو حقيقي).

انتهى

اقول ان الدول الفاشلة التي لايحكمها دستور، بالتأكيد يحكمها شخص وزعيم واحد أوحد، ويصبح فارس الأمة وعبدالله المؤمن …..الخ من الالقاب.

فترة حكم المرشد في مصر أيضا حكم وفق آرائه ونزواته الشخصية وانساق في المشاركة في تدمير وقتل شعوب عربية مثل سوريا، لعب المكون المسيحي المصري دور مهم ومعهم العسكر في الاطاحة بحكم المرشد، العسكر ليس افضل من حكم المرشد، شعوب فاشلة لا تملك أنظمة تحكم وفق الدستور.

لاتوجد هوية لدى الكثير من الحركات العابرة للحدود الوطنية، الهويّة في الفلسفة هي حقيقة الشيء المطلقة، والتي تشتمل على صفاته الجوهريّة التي تميّزه عن غيره، كما أنها خاصيّة مطابقة الشيء لنفسه أو مثيله، ومن هنا فإنّ الهويّة الثقافيّة لمجتمعٍ ما تعتبر القدر الثابت والجوهري والمشترك من الميّزات والسمات العامة التي تميّز كل حضارةٍ أو مجتمعٍ عن الآخر.

إن كلمة مصطلح الديمقراطية والعدالة والتعايش السلمي لا يتوافقان ويمتزجان بشكل جيد مع شعارات الإخوان المتوهبين وجرائمهم في أحداث الربيع والتي كانت بشعة ودفع المواطنين بالعراق وسوريا واليمن عشرات آلاف الضحايا والسبايا، حدثت جريمة بشعة في سوريا، انتحاري هاجم قافلة أطفال سوريين شيعة تم اخراجهم من الفوعة، مراسل الجزيرة الإخواني عمر خشرم قال في تقرير اخباري لقناة الجزيرة، انتحاري هاجم ميليشيات ايرانية، وقتل ١٤٠ شخص، للعلم كل الضحايا أطفال تم تجميعهم بعد تجويعهم بحجة توزيع طعام عليهم وتم مهاجمة تجمع الأطفال من خلال انتحاري، عمر خشرم اخواني وهلك بفيروس كورونا قبل سنتين.

الروائي البريطاني نصير الإنسانية المستر جورج أوريل، ذكر في روايته حديقة الحيوان، تطرق إلى شخص يسميه في الأخ الكبير زعيم الحزب الحاكم شعاراته تشبه شعارات الإخوان المسلمين، الحرب هي السلام،الحرية هي العبودية، الجهل هو القوة، وتطرق الروائي البريطاني إلى وزير افتراضي يشعل وزارة الحقيقة، وذكرها بشكل شيق في قصته الرائعة، وزارة الحقيقة التي شغلها شخص اسمه وينستون وظيفته في وزارة الحقيقة، والتي تشبه وظيفة مراسلي ومقدمي قناة الجزيرة والصحف والمحطات الفضائية السعودية، وظيفة وزير الحقيقة تشبه وظائف المحررين بقنواة البداوة، وينستون بوزارة الحقيقة مسؤول عن مراجعة التاريخ، وتتضمن وظيفته كتابة الوثائق وتغيير الصور وذلك حسب ما يعلن عنه الحزب على أنَّه حقيقة، كما يمحو جميع الأفراد المغضوب عليهم من قبل الدولة، ويطلَق عليهم اللاأشخاص، ويمزقالوثائق الأصلية المخصصة لهم ويخفيها، ويمحو أولئك الأشخاص من ثقوب الذاكرة إلى الأبد. يفاجَأ وينستون خلال عمله من اكتشاف الماضي الحقيقي الذي كانت عليه الدولة، ويعمل على معرفة المزيد حول ذلك الماضي، ويقرر أن يبدأ بكتابة مذكراته الشخصية انتقاد الحزب الحاكم في الدولة والزعيم المعبود فيه والذي يطلق عليه اسم الأخ الكبير، وهذه جريمة كبيرة عقوبتها الوحيدة في الدولة إذا اكتشفت من قبل الشرطة هي الإعدام، حركة الإخوان قامت بطمر كل الحقائق من خلال الفيالق الإعلامية الإخوانية المحترفة التي شاركت في أفغانستان مع قيادات القاعدة وطالبان، والذين تم توظيفهم في قناة الجزيرة التي امتهنت مهنة التدليس أكثر مليون مرة من الوزير وينستون الذي طمر الحقيقة.

الشعوب العربية لم ترسم حدودها إنما دول الاستعمار هي التي رسمت الحدود ومكنت أشخاص لزعامة تلك الأنظمة المعينة من قبل دول الاستعمار.

طبيعة الشعوب العربية وخاصة الاعيان والزعماء يقبلون بالتعاون مع قوات الاحتلال، الفيلسوف ابن نبي قال إن للعرب طبيعية في قبول المحتلين والتعايش معهم، لذلك غالبية شعوب دول الرجعية يطيعون الأنظمة التسلطيّة التي يقودها طغاة يتربّعون بارتياح على عروشهم، ويحيط بهم المرتزقة من الطبالين والشعراء ورجال دين السوء.

انا شخصيا عشت بعدة دول عربية وعشت الثلاثين سنة الأخيرة في الغرب، رأينا أنظمة أوروبا الغربية يعملون بلا توقّف لتطوير مجتمعاتهم من خلال دعم التعليم والمعرفة وتشريع قوانين العدالة الاجتماعية والصحية، على عكس الشعوب العربية التي تعيش الفقر، والتخلف، والظلم والاضطهاد، المتابع للقنوات الفضائية الخليجية وبالذات الوهابية فهم ينشرون التطرف والكراهية وبنفس الوقت ينشرون قنوات نشر الرذيلة والتحلل الأخلاقي من خلال الدعم المادي الغير محدود لتلك القنوات.

انا على يقين في بداية القرن العشرين كان العرب يعتمدون على أنفسهم في مجال توفير حبوب القمح والشعير والخضروات والان أصبحت شعوب العرب، شعوب مستهلكة تعيش على المنتجات التي تستوردها من دول العالم، أو على الصدقات التي تقدّمها منظمات إنسانية لاغاثة بعض الشعوب العربية من الفقر والمجاعة، وهناك مساعدات لبعض الأنظمة العربية لاتملك البترول من دول استعمارية في محاولة للمحافظة على تلك الأنظمة التي تخدم دول الاستعمار.

الحكّام العرب معروفون عالميا بهزائمهم أمام أعدائهم، وفشلهم في حماية أوطانهم، ومعروفين بدفع الرشاوي واعني دول البداوة البترولية لكل ساسة العالم الغربي، معروف أنظمة العرب في ظلمهم لشعوبهم، وتبديد ثروات شعوبهم، لذلك حركة الإخوان نتاج بيئة دينية وهابية فاشلة لاتعرف سوى حكم المرشد العام للإخوان، ينتقدون الجنرال السيسي حسب ادعاءاتهم انه يحكم بعقلية فردية وهم بنفس الوقت هم يطيعون زعيمهم المرشد ويعتبرون أردوغان مرشدهم الروحي وخليفتهم السلطان العثماني الجديد.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

20/1/2023

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