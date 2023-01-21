السيسي يعلق على أزمة الدولار في مصر



أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر ليس لديها مشكلة في الدولار، ونعمل خلال الفترة الحالية على تخفيف العبء عن المواطنين.

وتحدث الرئيس المصري قائلا: “كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار خلال الـ 3 أشهر الماضية، لكن بقول للناس وعدنا إنه خلال شهرين هننهي تكدس البضائع في الموانئ، وأنهينا جزءا كبيرا منها ومعندناش مشكلة في الدولار”، وفقا لليوم السابع.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته امام طلبة الكلية الحربية: “القوات المسلحة بتقوم بدور مهم جدا في الفترة الصعبة دي للتخفيف على الناس البسيطة واللي ظروفها صعبة والاسعار قاسية عليها بتوزع 3 ملايين كرتونة لغاية شهر رمضان للتخفيف ما أمكن عن كاهل المواطنين.

تابع الرئيس المصري: “الأمور الحمد لله رغم انها صعبة لكن مسيطرين عليها وهنقدر نتجاوزها ومع بعض كلنا على قلب رجل واحد كل المصريين هنقدر نتغلب ونتجاوز الفترة دي..كل ظروف صعبة بتمر على أي دولة هو اختبار لقدرة الدولة وبتبقى اختبارات لكشف المعادن على كل المستويات الداخلية والخارجية ومعادن الدنيا كلها بتظهر في الازمة وفرصة نتعرف على قدراتنا في التحمل.

المصدر:

البيان

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط