المتابعون على الانترنيت سوق تجاري

سامي جواد كاظم

كثيرا ما يلفت الانتباه مواقع تنشر مواضيع تافهة بل اسوء من التافهة وتجد عدد المتابعين والمعلقين تصل ملايين ماهذا الخرف ؟ وهنالك مواقع خبرية تستعجل الخبر وتصطاد ما يثير الراي العام ليحرز المرتبة الاولى بعدد المتابعين هذه الاعداد الرهيبة من المتابعين تحقق ارباحا طائلة لاصحاب المواقع وبسبب هذه الارباح فان اصحاب المواقع لايعنيها جودة المنشور طالما يتحقق المطلوب اصبحت الارقام هي لغة الانترنيت التجارية والغريب في هذا ان هذه الملايين التي تتابع هذه المواقع لا تستفيد ولا مليم على العكس من ذلك يقتل وقتهم ويغسل دماعهم وتنحدر ثقافتهم .

مثلا وصل عدد متابعي نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إنستغرام إلى نصف مليار متابع وهو في عمر 37. وبسبب هذا العدد المغول فانه وقع عقدًا بقيمة مليار دولار -مدى الحياة- مع شركة نايكي المتخصصة بالمنتجات الرياضية. وهو الأغلى أجرًا على إنستغرام، إذ يكلّف الإعلان الواحد على صفحته تقريبًا 2.5 مليون دولار، هذه المبالغ الفاحشة ماهي حصة المتابعين له ؟ صفر

هذا رياضي لكن المؤسف من يتابع مغنية او مغني مثلا سيلينا غوميز مغنية امريكية يتابعها 400 مليون تقريبا على انستغرام فماهي الثقافة التي يجنيها من يتابعها ؟ وعلى الصعيد العربي مثل المغنية نانسب يتابعها 150 مليون عربي وتجني الارباح بسبب هذا الرقم ومتابعوها صفر اليدين والثقافة مجهولة .

من جهة اخرى هنالك تلاعب من المشرفين على تمويل خدمة الانترنيت ( السرفر) للمواقع والشخصيات وهم الذين يروجون لاعلان الترويج للمنشورات بدفع مبالغ معينة للاعلان حتى تحقق عدد المتابعين المطلوب لتحقيق الارباح .

هذه الارقام استخدمها موقع الارقام القياسية وهو لا يخسر سنت واحد في عملية ترويج رقم قياسي لحالة معينة وبسبب كثرة الارباح من المؤكد يقوم بتوظيف عاملين اكثر حتى يحقق ارباح اكثر ، العاملون فقط يقومون بنشر الارقام القياسية ومن يتابعها يكون سبب الارباح المليارية التي يحققها غينيس .

هنالك ارقام وهمية لبعض الذباب الالكتروني غايتهم اهداف سياسية سيئة تقوم الدوائر الصهيونية والاقزام من الحكام العرب الاعتماد على هذه المواقع مع منحها ارقام كبيرة من المتابعين بحيث من يرى منشورهم يعتقد انه اثر بهذا العدد الكبير الذي يظهر اسفل المنشور .

هنالك مواقع وشخصيات معتدلة وعلى درجة عالية من الثقافة والاخلاق يتم احتوائها وحتى التلاعب بعدد متابعيها مثلا نعوم تشوماسكي من امريكا وبربرت فيسك من بريطانيا فانهم يحجبون منشوراتهم ويحظرون متابعيهم .

الارقام فيها فائدة رائعة عندما تكون في حقل التسلسل فتكون هوية من اسمه في جدول فيه حقل التسلسل ، والارقام السرية هي الاخرى التي تعتبر المفتاح السري للحسابات المهمة بعيدا عن البرامج التي تخترقها ،

الارقام هي الاساس في ضبط هوية السيارة في العالم وتصبح تحت عين القانون في كل ما يصدر منها او ما تتعرض له .

الهواتف تعتمد الارقام ، العناوين تعتمد الارقام ، العمر ايضا رقم ، وكثيرة جدا هي المجالات التي تعتمد الارقام ، وتبقى ارقام المواقع هي الاخطر في العالم واغلى سوق تجاري يتلاعب بالعقول

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