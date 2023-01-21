بيان من رئاسة إقليم كوردستان



ترحب رئاسة إقليم كوردستان بالزيارة الأخيرة لوفد حكومة الولايات المتحدة، برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد بريت مكغورك، برفقة مبعوث الرئاسة الأمريكية للبنى التحتية العالمية وأمن الطاقة السيد آموس هوكشتاين.

ونؤكد التزامنا ودعمنا للعلاقات الثنائية القوية والمثمرة بين العراق وإقليم كوردستان وبين حكومة الولايات المتحدة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وبينما يواجه إقليم كوردستان ظروفاً غامضة ومجموعة من التحديات، فإننا اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى الوحدة والتعاضد بين كل الأطراف الممسکة معاً بزمام مستقبل هذا الإقليم، وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وندعو القوى السياسية كافة إلى تنحية خلافاتها جانباً، وحل مشاكلها برحابة صدر من خلال الحوار والتفاهم. إن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. ولكي نتمكن من إعادة ترسيخ الاستقرار ووحدة الصف، ونتمكن من حماية مصالح مواطني إقليم كوردستان وتعزيزها، لا بد من أن نتخذ جميعاً خطواتنا بمسؤولية.

في الوقت نفسه، نرحب بالتقدم المستمر في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان. ورغم المصاعب فإننا متفائلون بأننا سنتمكن مع رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وكابينته الحكومية، وضمن إطار الدستور العراقي، من حل المشاكل العالقة.

رئاسة إقليم كوردستان

18 كانون الثاني 2023

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