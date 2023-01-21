كوريا الجنوبية.. إجلاء نحو 500 شخص بعد اندلاع حريق في جنوب سول



حريق بكوريا الجنوبية – أرشيفية-

القاهرة الإخبارية – وكالات

قالت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية إنه تم إجلاء نحو 500 شخص من منازلهم، اليوم الجمعة، بسبب حريق في قرية كوريونج، آخر الأحياء الفقيرة المتبقية في سول.

واندلع الحريق في الساعة 6:28 صباحًا، في المربع الرابع بالقرية، الواقعة في منطقة كانجنام بالعاصمة سول، على حد قولهم، حيث يعيش نحو 666 أسرة في هذه القرية، بحسب وكالة أنباء “يونهاب”.

وقالت السلطات إنها تبذل جهودًا شاملة لاحتواء الحريق، وأرسلت 140 من رجال الإطفاء، فيما دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى بذل أقصى الجهود في تعبئة جميع رجال الإطفاء والمعدات المتاحة لضمان عدم وقوع إصابات، وفقًا للمتحدثة باسم الرئيس كيم إن-هي.

وقالت الوزارة إن وزير الداخلية لي سانج – مين أمر المسؤولين أيضًا بالعمل لكي لا تقع أي أضرار ثانوية، وحماية السكان الذين يعيشون في الجوار.

تقع القرية في الجزء الجنوبي من منطقة كانجنام، التي تضم أغلى العقارات في البلاد. تم تأسيس القرية في الثمانينيات، عندما اضطر السكان الفقراء في المنطقة إلى مغادرة منازلهم أثناء تنفيذ المدينة مشروعاتها التنموية.

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