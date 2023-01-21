مبروك النجاح واللقب

علي الباشا

}‭ ‬مبروك‭ ‬للعراق‭ ‬ولكل‭ ‬العراقيين‭ ‬نجاح‭ ‬التنظيم‭ ‬والفوز‭ ‬بلقب‭ ‬خليجي‭ (‬25‭)‬؛‭ ‬فقد‭ ‬أرادوا‭ ‬أن‭ ‬يُسجلوا‭ ‬نجاحًا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬ويجعلوا‭ ‬من‭ ‬استضافتهم‭ ‬حديث‭ ‬الساعة،‭ ‬ويضعوا‭ ‬من‭ ‬سيأتي‭ ‬بعدهم‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬الضيِّقة‭!‬

}‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬النهائي‭ ‬المثير‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬المنتخبين‭ ‬العراقي‭ ‬والعُماني؛‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬برأيي‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارةً‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬فقط؛‭ ‬بل‭ ‬وحتّى‭ ‬نسخٍ‭ ‬سبقتها،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬أشبه‭ ‬بالماراثون‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬سباق‭ ‬الأهداف‭ ‬ومجيئها‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الصعبة‭ ‬والقاتلة‭.‬

}‭ ‬ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬العراقيِّون‭ ‬يستعدون‭ ‬لفرحةٍ‭ ‬عارمة‭ ‬مرّتين،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي؛‭ ‬ينجح‭ ‬العمانيون‭ ‬في‭ ‬اقتناص‭ ‬التعادل،‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شوطين‭ ‬إضافيين،‭ ‬وأخرى‭ ‬لخاطر‭ ‬الركلات‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬الجزاء،‭ ‬ولكن‭ ‬الأسود‭ ‬حسموها‭ ‬بطريقتهم‭.‬

}‭ ‬وبرأيي‭ ‬فإنّ‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الخيالي‭ ‬ساعد‭ ‬العراقيين‭ ‬على‭ ‬تناسي‭ ‬جراحاتهم،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬خلفته‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬موتى‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬السير‭ ‬وتزاحمٍ‭ ‬قُرب‭ ‬أسوار‭ ‬استاد‭ ‬البصرة،‭ ‬فكانت‭ ‬الأفراح‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العراق،‭ ‬أمّا‭ ‬البصرة‭ ‬فقد‭ ‬عاشت‭ ‬ليالي‭ ‬من‭ ‬حكاية‭ ‬ألف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة‭!‬

} لقد‭ ‬أنستنا‭ ‬المباراة‭ ‬ومتعتها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬إلى‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انطلاقها؛‭ ‬من‭ ‬زحامٍ‭ ‬وتدافعٍ‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بوابات‭ ‬أسوار‭ ‬الملعب،‭ ‬وما‭ ‬كان‭ ‬يُشاع‭ ‬عن‭ ‬تأجيل‭ ‬النهائي؛‭ ‬وهو‭ ‬أمرٌ‭ ‬بعيد‭ ‬المنال،‭ ‬لأن‭ ‬التأجيل‭ ‬يعني‭ ‬كارثة‭.‬

}‭ ‬برأيي‭ ‬أن‭ ‬حكمة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إفساد‭ ‬فرحة‭ ‬الجماهير‭ ‬العراقية‭ ‬باستضافة‭ ‬الحدث،‭ ‬والسعي‭ ‬للفوز‭ ‬بكأسه‭ ‬لأن‭ ‬الكل‭ ‬من‭ ‬البداية؛‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مسؤول‭ ‬لأصغر‭ ‬فرد؛‭ ‬يهتمون‭ ‬أساسا‭ ‬بنجاح‭ ‬التنظيم‭ ‬والفوز‭ ‬باللقب‭.‬

}‭ ‬وعلى‭ ‬أية‭ ‬حال؛‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يدين‭ ‬بواحدٍ‭ ‬من‭ ‬نجاحاته‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬لقرار‭ ‬الدولة‭ ‬بإلغاء‭ ‬القُيود‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬الأشقاء‭ ‬الخليجيين‭ ‬والعرب‭ ‬من‭ ‬منفذي‭ ‬مطار‭ ‬البصرة‭ ‬وصفوان‭ ‬من‭ ‬دون‭ (‬الفيزا‭) ‬التي‭ ‬تُعقِّد‭ ‬تواصل‭ ‬العرب‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭!‬

}‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬باركنا‭ ‬للعراق‭ ‬نجاحه‭ ‬وفوزه،‭ ‬وتشكُرنا‭ ‬للعراقيين‭ ‬والبصراويين‭ ‬خصوصًا‭ ‬كرم‭ ‬ضيافتهم؛‭ ‬فإننا‭ ‬نهمس‭ ‬لمن‭ ‬سيستضيف‭ ‬النسخة‭ (‬26‭)‬،‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬إيجابيات‭ ‬النسخة‭ (‬25‭) ‬لتدعيمها،‭ ‬ودراسة‭ ‬السلبيات‭ ‬لتصحيحها‭.‬

البيان

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