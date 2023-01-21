مبروك النجاح واللقب

علي الباشا
} مبروك للعراق ولكل العراقيين نجاح التنظيم والفوز بلقب خليجي (25)؛ فقد أرادوا أن يُسجلوا نجاحًا على كل المستويات، ويجعلوا من استضافتهم حديث الساعة، ويضعوا من سيأتي بعدهم في التنظيم في الزاوية الضيِّقة!
} بدءًا من النهائي المثير الذي جمع المنتخبين العراقي والعُماني؛ والذي هو برأيي الأكثر إثارةً ليس في هذه النسخة فقط؛ بل وحتّى نسخٍ سبقتها، فقد كان أشبه بالماراثون من حيث سباق الأهداف ومجيئها في الدقائق الصعبة والقاتلة.
} ففي الوقت الذي كان فيه العراقيِّون يستعدون لفرحةٍ عارمة مرّتين، في الوقت الأصلي والإضافي؛ ينجح العمانيون في اقتناص التعادل، مرة من أجل شوطين إضافيين، وأخرى لخاطر الركلات من علامة الجزاء، ولكن الأسود حسموها بطريقتهم.
} وبرأيي فإنّ هذا الفوز الخيالي ساعد العراقيين على تناسي جراحاتهم، بسبب ما خلفته المباراة من موتى في طرق السير وتزاحمٍ قُرب أسوار استاد البصرة، فكانت الأفراح في كل العراق، أمّا البصرة فقد عاشت ليالي من حكاية ألف ليلة وليلة!
} لقد أنستنا المباراة ومتعتها كل ما حصل من أحداث منذ منتصف الليل إلى قبل ساعات قليلة من انطلاقها؛ من زحامٍ وتدافعٍ بالقرب من بوابات أسوار الملعب، وما كان يُشاع عن تأجيل النهائي؛ وهو أمرٌ بعيد المنال، لأن التأجيل يعني كارثة.
} برأيي أن حكمة المسؤولين عن التنظيم في التعامل مع كل ما جرى من دون إفساد فرحة الجماهير العراقية باستضافة الحدث، والسعي للفوز بكأسه لأن الكل من البداية؛ من أكبر مسؤول لأصغر فرد؛ يهتمون أساسا بنجاح التنظيم والفوز باللقب.
} وعلى أية حال؛ لا بد أن نشير إلى أن العراق يدين بواحدٍ من نجاحاته في التنظيم لقرار الدولة بإلغاء القُيود على دخول الأشقاء الخليجيين والعرب من منفذي مطار البصرة وصفوان من دون (الفيزا) التي تُعقِّد تواصل العرب فيما بينهم!
} وبعد أن باركنا للعراق نجاحه وفوزه، وتشكُرنا للعراقيين والبصراويين خصوصًا كرم ضيافتهم؛ فإننا نهمس لمن سيستضيف النسخة (26)، الاستفادة من إيجابيات النسخة (25) لتدعيمها، ودراسة السلبيات لتصحيحها.
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