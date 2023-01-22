أكثر من 800 مليون دينار يومياً لـ «صبيان الجوار» مقابل شراء الدولار بأي ثمن وتهريبه

«الإطار» يخشى انقلاب الشارع مع إشارات الصدر في كأس الخليج!

 تجار يشترون بضاعة بسعر البنك المركزي ويبيعون بأسعار السوق السوداء

 سبعة آلاف مكتب صيرفة أغلبها تقوم بتهريب العملة الصعبة

 بغداد/ تميم الحسن

أكثر من 200 مشتري صغير للعملة الصعبة (الدولار)، يعتقد انهم مرتبطون بأحزاب، يقومون يوميا بجمع الدولارات ونقلها الى خارج الحدود.

وتوفر هذه العملية بسبب اختلاف السعر الرسمي لتصريف الدولار عن سعره في السوق السوداء أكثر من 800 مليون دينار يوميا للمهربين.

واعتقلت القوات الامنية، أمس، عددا من المضاربين في اسواق بغداد، في وقت حذر فيه رئيس الوزراء محمد السوداني مَن يحاول «استغلال الازمة».

ويستمر انهيار الدينار امام الدولار حيث سجل سعره أمس في التداولات اليومية غير الرسمية 1650 دينارا مقابل الدولار الواحد.

وتقول مصادر مطلعة لـ(المدى) ان «هناك ما بين 200 الى 300 شخص مستأجرين من دول مجاورة يقومون يومياً بشراء الدولار بأي سعر وبأي سنة اصدار (قديم او جديد)».

وتضيف المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها ان «هؤلاء المشترين الصغار هم واجهات لمشترين كبار وقد يكونون احزابا او فصائل ذات نفوذ بسبب قدرتهم على عبور الحدود يوميا مرتين على الاقل».

وتقدر المصادر ان «عملية الشراء اليومي للدولار تتراوح بين 2.5 مليون دولار الى 5 مليون دولار»، مبينا انه «بسبب اختلاف سعر الصرف بين الرسمي والسوق السوداء فهم يربحون في المليون دولار 170 مليون دينار عراقي».

وقبل اسبوع كان قد أعلن البنك المركزي العراقي عن عودة سعر صرف الدولار الى 1470 دينارا خلال الشهر الجاري، فيما أشار إلى التوجه لفتح نوافذ بيع العملة في المحافظات قريباً.

وبحسب المصادر ان هناك «7000 شركة صيرفة أغلبها تقوم بعمليات شراء للدولار وبيعه لوسطاء».

ويعتقد ان ارتفاع سعر الصرف هو نتيجة عمليات التهريب التي تقدر بما بين 100 الى 250 مليون دولار اسبوعيا تذهب أغلبها الى إيران ودول مجاورة اخرى.

ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، إن الحل الوحيد المتاح حاليا لإيقاف تدهور سعر صرف الدينار مقابل الدولار هو سفر الحكومة الى واشنطن لبحث امكانية «تأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية لمدة تتراوح ما بين 6 شهور الى سنة».

وبدأ البنك الفيدرالي الامريكي، مؤخرا، بإنشاء منصة الكترونية داخل البنك العراقي لمراقبة تهريب العملة ومقارنة فواتير الاستيراد.

ووفق المصادر ان الدولارات التي يحصل عليها العراق من بيع النفط تحمل ارقاما تسلسلية (سيرال نمبر) حيث وجد «الفيدرالي الامريكي» ان هذه العملات تتناقل الى دول اخرى في غضون 3 الى 4 ايام من تسلميها.

وبالعودة الى المرسومي فانه يقول ان المنصة الإلكترونية «تحظر 80% او أكثر من تحويلات الدولار اليومية الى العراق، والتي كان يبلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الايام، وذلك لأسباب من بينها عدم كفاية المعلومات المتعلقة بوجهة هذه الاموال او بسبب اخطاء أخرى». ان هناك «حلا وحيدا» لأزمة الدولار وإيقاف نزيف الدينار.

وأضاف: «ولذلك تحتاج المصارف العراقية الى بعض الوقت للتكيف مع متطلبات وقواعد الامتثال للرقابة التي يفرضها البنك الفيدرالي الاميركي».

وباستثناء ذلك تبدو الحلول الاخرى ترقيعية، بحسب وصف استاذ الاقتصاد «بما فيها البيع النقدي للمسافرين وحتى فكرة توزيع جزء من رواتب الموظفين بالدولار والتي في كل الاحوال لا تضمن عدم تهريبه».

وتسبب ازمة الدولار صداعا داخل الإطار التنسيقي الذي يخشى استغلالها من التيار الصدري الذي أرسل مؤخرا رسائل عبر بطولة كأس الخليج التي انتهت مؤخرا، وقبلها باستئناف الصلاة الموحدة.

وقال رئيس الحكومة محمد السوداني أمس، معلقاً على ازمة الدولار «اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر مَن يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناسِ».

ولفت في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة استشهاد محمد باقر الحكيم (اغتيل بسيارة ملغمة في النجف عام 2003) إلى أن «سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنمّا لأن هناكَ من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي».

وكانت منصات الكترونية مقربة من التيار الصدري قد انتقدت خلال الاسابيع الماضية سياسة «الإطار» في ازمة الدولار ومحاولة الصاق تهمة انخفاض الدينار بحكومة مصطفى الكاظمي السابقة.

وبحسب عضو في الإطار التنسيقي تحدث لـ(المدى) ان «التيار قد يستخدم هذه الازمة لإثارة الشارع».

وبين عضو التحالف الشيعي الذي اشترط عدم ذكر اسمه ان التيار الصدري: «يحاول ان يعطي رسائل في صلاة الجمعة وما حدث في بطولة الخليج ليقول إنه مازال قريبا من السياسة».

وقبل ايام ذكر قيادي صدري لـ(المدى) بان زعيم التيار مقتدى الصدر «في فترة الصبر» على التحالف الشيعي وقد يتدخل باي وقت.

وكان الصدر قد شدد في اتصال هاتفي مع اعضاء منتخب كرة القدم عقب حصولهم على كأس الخليج، بان «الخليج عربي» فيما بدا وكأنه رد على اعتراض إيران وأطراف شيعية على عدم تسميته بـ»الخليج الفارسي».

وسبق ان قال حسن العذراي، رئيس الكتلة الصدرية التي استقالت الصيف الماضي، إنهم (ويقصد التيار) سيأخذون الكأس مرة اخرى كما اخذ العراق كأس بطولة الخليج».

وكانت منصات التيار قد اعادت خلال الفترة الماضية تغريدات (حذفها بعد ذلك) وقاطع فيديو للنائب السوداني (قبل ان يصبح رئيس وزراء) وهو يحذر من ارتفاع سعر الدولار.

وفيما يبدو محاولة لتطويق الازمة، بدأت أمس عمليات اعتقال وصفت بـ «المحدودة» لبعض المضاربين بسعر الصرف.

وقال رحيم الدراجي وهو عضو سابق في لجنة النزاهة النيابية في حديث لـ(المدى) إن «هذه مهمة الامن الاقتصادي ويجب ان يتم اغلاق المكاتب التي تبيع بأعلى من السعر الرسمي».

وبين الدراجي ان «عمليات الإغلاق ليست كافية بدون معاقبة تجار يقومون بشراء الدولار بالسعر الرسمي وحين يشترون البضائع يقومون ببيعها على أساس سعر السوق السوداء».

بالمقابل ينقل شهود عيان لـ(المدى) في بورصة الكفاح لبيع الدولار وسط بغداد، ان مجموعة مجهولة كانت قد أطلقت الرصاص على القوات التي اعتقلت بعض المضاربين في السوق.

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