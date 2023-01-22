إعلان مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته الـ17



تعلن منظمة سينما الثورة الإسلامية والدفاع المقدس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن إقامة مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السابعة عشرة تحت عنوان “خطاب المقاومة والحركة العالمية للمظلومين وتحرير القدس الشريف”، وذلك بمشاركة سينمائيين من ايران وجميع دول العالم لتحقيق الأجندة التالية.

– تبيين خطاب المقاومة ضد نظام الهيمنة والإعلان عنه والترويج له

– مناهضة غطرسة الإستكبار بحق دول العالم المظلومة ومواجهة الصهيونية العالمية

– تنمية سينما المقاومة ودعم الإلهام في ابتكار أعمال سينمائية ضد الاستبداد والغطرسة

-إحداث حركة فنية مقاومة إقليمية وعالمية ضد الحركة الفنية الليبرالية والعالمية

– الريادة الفعالة في تطوير شكل ومضمون سينما المقاومة

الف: محاور الدورة السابعة عشرة لمهرجان أفلام المقاومة الدولي:

الف : محور های موضوعی هفدهمین جشنوارۀ بین المللی فیلم مقاومت :

سينما الشهداء والاستشهاد وخطاب المقاومة

سينما الخليج الفارسي؛ أمن الجيران وخطر نظام الهيمنة الدولي

سينما اميد صادق؛ مُلهم العلم والتكنولوجيا والمظاهر المأمولة لجبهة المقاومة

سينما دفاع إيران المقدس لمدة ثماني سنوات ضد نظام صدّام وأمريكا

سينما الثورة الإسلامية والصحوة الإسلامية والأفق الحضاري للعالم الإسلامي

سينما نساء المقاومة ودورها في مستقبل جبهة المقاومة

السينما التقدّمية ومراسم إلتحام المستضعفين

أفول السينما الأمريكية وضعف القوة الناعمة والصلبة لأمريكا والانسحاب من غرب آسيا

السينما الفلسطينية؛ تحرير القدس الشريف ومحو إسرائيل قاتلة الأطفال من على وجه العالم

السينما الأمامية المقاومة لبنان ، اليمن ، العراق ، سوريا ، نيجيريا ، البوسنة و …

سينما الدفاع عن المراقد المقدّسة: فاطميون، زينبيون، علویون مقاتلون بلا حدود

سينما مدرسة الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ومستقبل المقاومة الواعد

سينما نهوض المظلومين والحركة العالمية؛ في أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والقوقاز و …

سينما الوحدة الإسلامية؛ وحدة الأمة الإسلامية ومحاربة الغطرسة وحرية المقدسات

سينما دروس من تاريخ المقاومة ومكافحة الغطرسة والعدالة

سينما الشباب وأسلوب حياة المقاومة ضد النماذج الرأسمالية الليبرالية

سينما الأربعين، نواة المقاومة والباحثين عن الحرية في العالم

ب- أقسام المهرجان:

1- القسم الأصلي (جائزة الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني)

الأفلام الروائية (أفلام وثائقية ورسوم متحركة) والمسلسلات

الأفلام القصيرة (قصة، وثائقي، ورسوم متحركة)

في هذا القسم، الذي سيعقد دوليا سيتم وضع جميع الأعمال المحلية والأجنبية في المنافسة، الأعمال التي لم تعرض في الفترات السابقة من هذا المهرجان يمكن أن تشارك في هذا القسم.

تنويه أول: في القسم الرئيسي، يمكن لصانعي الأفلام إرسال أعمالهم، التي تم إعدادها وإنتاجها حول أحد المحاور المواضيعية للمهرجان، إلى أمانة المهرجان.

تنويه ثان: لابد أن تحتوي جميع الأعمال التي اجتازت مرحلة الاختيار على ترجمة باللغة الإنجليزية.

2- قسم الجيل السردي (جائزة الشهيد محسن حججي)

الأفلام القصيرة (قصة، وثائقي، ورسوم متحركة)

نظرًا لأهمية اكتشاف المواهب وتثقيف جيل صانعي الأفلام في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، باعتبارهم بناة المستقبل لسينما المقاومة، فقد أولى المهرجان الدولي لأفلام المقاومة السابع عشر اهتماما لقسم الجيل السردي باعتباره النهج الرئيسي والمميز من المهرجان.

تنويه أول: يستقبل هذا القسم أعمال اليافعين والشباب مع التركيز على المقاومة.

تنويه ثان: يجري انتخاب الأعمال المقدمة إلى هذا القسم وسيتم التحيكم عليها في إطار المحتوى.

تنويه ثالث: بالإضافة إلى الجوائز، سيتم تقديم دعم خاص للفائزين في هذا القسم لإنتاج العمل التالي لهم.

-الجائزة الخاصة للفيلم الأكثر تأثيراً

مهرجان أفلام المقاومة الدلي بدورته السابعة عشرة، وأخذا بعين الإعتبار موضوع بث الأمل والمستقبل الواعد لخطاب المقاومة وكسر الحصار الدعائي لنظام الهيمنة، وهو أحد المفاهيم الأساسية لإعلان الخطوة الثانية للثورة، منحت جائزتها الخاصة في قسم الجيل السردي للفيلم الواعد أو الفيلم الأكثر تأثيرا في المهرجان.

3- قسم الدفاع المقدس (جائزة الراحل رسول ملاقي بور)

الأفلام الروائية (أفلام وثائقية ورسوم متحركة) والمسلسلات

فيلم قصير (قصة، وثائقي، ورسوم متحركة)

ترجع المكانة الخاصة لنوع أفلام الدفاع المقدس في السينما الوطنية الايرانية إلى جهود رواد هذا المجال في بداية أيام الثورة المحفوفة بالمخاطر حتى سنوات إستحكام النظام الإسلامي. لهذا السبب، مع الحفاظ على الإنجازات القيمة لهذا المجال المثمر، سيرحب قسم الدفاع المقدس بأعمال الفنانين في هذا المجال في مهرجان المقاومة الدولي السابع عشر.

تنويه أول: علاوة على المشاركة في هذا القسم، يمكن أيضا عرض الأفلام المتعلقة بالدفاع المقدس في القسم الرئيسي.

تنويه ثان: من السمات الرئيسية للمهرجان في اختيار الأعمال المختارة لهذا القسم تكييف الأدب المكتوب للدفاع المقدس.

4- قسم العالم بدون اسرائيل (جائزة الشهيد عماد مغنية)

الأفلام الروائية (أفلام وثائقية ورسوم متحركة) والمسلسلات

فيلم قصير (قصة ، وثائقي ، ورسوم متحركة)

في هذا القسم، يمكن لصانعي الأفلام إرسال الأعمال المتعلقة بالسينما الفلسطينية وتحرير القدس الشريف وعالم بدون إسرائيل إلى أمانة المهرجان.

تنويه أول: يمكن للأفلام المشاركة بهذا القسم أن تشارك في القسم الرئيسي أيضا.

5- قسم رواية القلم، السيناريو (جائزة الشهيد سيد مرتضى آويني)

سيناريوهات طويلة وقصيرة ومعدلة

يمكن لكتاب السيناريوهات “الطويلة” و “القصيرة” و “المُقتبسة” المشاركة في هذا القسم (الذي سيعقد دوليا) في مهرجان أفلام المقاومة الدولي.

6- قسم النقد والتحقيقات في مجال العلوم الإنسانية وسينما المقاومة (جائزة الراحل نادر طالب زاده)

يتضمن فئات: كتاب، أبحاث، أطروحة، مقالات، نقد

يجب على المؤلفين والباحثين والطلاب والأساتذة الجامعيين والنقاد لمقدم الطلب في هذا القسم تقديم عملهم على موقع المهرجان، أو إرسال جهاز لوحي مضغوط يحتوي على ملف العمل إلى أمانة المهرجان.

ج- شروط الأعمال المشاركة

1-الشروط العامة

– من الضروري أن يكون مضمون الأعمال المشاركة متسقا مع أحد المحاور الموضوعية للمهرجان.

-يجب ألا يحتوي محتوى أعمال المشاركين في المهرجان على مواضيع مسيئة للأديان والجماعات العرقية وما إلى ذلك.

-لا يوجد حد لعدد الطلبات.

– يجب أن يكون المتقدم للمشاركة في المهرجان هو المنتج أو صاحب العمل (المسؤولية القانونية عن الأعمال تقع على عاتقه)، والذي وافق على جميع قواعد المهرجان من خلال تسجيل أثره السينمائي وإرساله إلى أمانة المهرجان.

– لا يمكن استكمال استمارة تسجيل العمل في جميع الأقسام إلا من خلال موقع المهرجان.

– إذا كان للعمل المختار أكثر من كاتب، أو مخرج، أو منتج، وما إلى ذلك، فسيتم منح جائزة واحدة فقط في كل قسم.

– حسب تقاليد المهرجانات، فإن حق عرض الأعمال المنجزة محفوظ لأمانة المهرجان.

– يُسمح للجنة المنظمة بعرض ما لا يزيد عن 3 إلى 5 دقائق من أعمال المشاركين في المهرجان في برامجه لغرض الدعاية والإعلام.

– أمانة المهرجان غير مسؤولة عن أي أضرار قد تنجم عن إرسال المشتركين لأعمال غير مرغوب فيها.

– لن يتم إرجاع نسخ الأفلام المرسلة إلى أمانة المهرجان.

– بعد أن تشق الأعمال طريقها إلى قسم المسابقة، لا يمكن المطالبة بحذفها من المهرجان.

– إذا كانت المعلومات الواردة في النماذج المقدمة خاطئة ؛ في كل مرحلة من مراحل المهرجان، سيتم إزالة العمل المطلوب من قبل الأمانة.

– تقع مسؤولية اتخاذ القرارات في الحالات غير المتوقعة على عاتق أمانة المهرجان.

2- القوانين والشروط الخاصة

-يجب أن يكون للأفلام الإيرانية التي تتقدم للمشاركة في القسم الرئيسي ترجمة باللغة الإنجليزية.

-الأفلام الإيرانية التي تتقدم للمشاركة في المهرجان، والتي يتم إنتاجها بلغة أو لهجة غير فارسية، يجب أن يكون لها ترجمة باللغة الفارسية.

-يجب على المتقدمين للمشاركة في المهرجان إرسال أعمالهم إلى أمانة المهرجان بالطرق التالية:

ألف: التحميل على الموقع الإلكتروني للعنوان التالي https://festival.ravifilm.ir/

تنويه1: يجب على المتقدمين للمشاركة في المهرجان أولاً تحميل أعمالهم على موقع راوي فيلم ثم تسجيل الكود المستلم في النموذج ذي الصلة على موقع المهرجان.

ب: يتم تسليمها شخصيا أو إرسالها بالبريد إلى عنوان أمانة المهرجان.

-يجب على مقدم الطلب للمشاركة في المهرجان التسجيل أولاً على موقع المهرجان وإدخال الرمز المستلم مع اسم الفيلم واسم المخرج ومدة العمل على DVD المرسل.

-يجب على المتقدم للمشاركة في المهرجان التصريح بالعنوان وكلمة المرور لتنزيل ملف الفيلم في استمارة التسجيل أو إرسال نسخة من قرص DVD الخاص بالعمل إلى عنوان أمانة المهرجان. يجب كتابة اسم الفيلم وصانع الفيلم ومدة الفيلم ورمز التتبع بالكامل على قرص DVD.

-يجب على المتقدمين للمشاركة في المهرجان تحميل 3 صور من موقع التصوير و 3 صور من وراء الكواليس وصورة شخصية واحدة للمخرج في استمارة التسجيل.

-يجب تسجيل الأعمال المقدمة على قرص DVD بتنسيق قابل للتشغيل على جهاز DVD ويجب أن تتوافق ملفات البيانات مع معايير نظام التشغيل ويندوز.

-يجب أن تكون جميع الأعمال المقدمة إلى قسم التحكيم والتي اجتازت مرحلة الاختيار في شكل ملف بيانات بأحد الصيغ التالية MPEG4-AVI-MXF-MOV بجودة 264 على القرص الصلب أو ذاكرة فلاش أو Blu-ray أو DVD كمعيار وقابل للتطبيق.. يتم تقديمه إلى سكرتارية المهرجان على نظام التشغيل ويندوز.

-يجب أن تحتوي جميع الأعمال التي اجتازت مرحلة الاختيار على إعلان أو برومو وصورة وملصق.

-شروط وأحكام قسم السرد (سيناريو)

-يُسمح للسيناريوهات التي لم يتم تحويلها إلى فيلم بالمشاركة في المسابقة.

-يجب تحميل ملف السيناريو وملخص السيناريو على موقع المهرجان وفقًا لمبادئ الطباعة ، بخط بی نازنین 14 وفي ملفات Word و Pdf.

-في هذا القسم، لا يوجد حد لعدد النصوص المقدمة.

-يجب ألا تكون سيناريوهات قد شاركت في الفترة السابقة من مهرجان المقاومة.

-يُسمح لمنظمي المهرجان باستخدام السيناريوهات التي تتلقاها أمانة المهرجان لطباعة الكتب واستنساخها والنشر الإلكتروني وما إلى ذلك، من خلال ذكر اسم مؤلف العمل واحترام الحقوق المعنوية والعادات ذات الصلة.

-حقوق التأليف والنشر للسيناريوهات التي تتلقاها الأمانة، في شكل كتاب مهرجان أو لوح رقمي، باسم المؤلف، محفوظة للأمانة.

-يجب أن يكون للسيناريو المقتبس إذن كتابي من المؤلف.

-وتقع مسؤولية تبني الحالات غير المتوقعة على عاتق أمانة المهرجان.

د: مهلة إرسال الأعمال الى الأمانة العامة:

إرسال الأعمال: ۲۲/۹/۱۴۰۱

آخر مهلة لإرسال الأعمال: ۲۲/۱۱/۱۴۰۱

يمكن للمتقدّمين للحصول على معلومات حول شروط وأحكام تقديم الأعمال والمشاركة في مهرجان أفلام المقاومة الدولي مراجعة العنوان التالي: www.iranmff.com.

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