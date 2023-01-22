ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار للبنك المركزي العراقي



ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار في مزاد، يوم الاحد، على حساب الحوالات الخارجية.

وذكر مراسلنا أن البنك المركزي باع اليوم في مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 87 مليوناً و437 ألفاً و882 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 51 مليوناً و700 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 35 مليوناً و737 ألفاً و882 دولاراً لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 16 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفاً، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 210 شركات.

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