ارتياح الماني فرنسي للأجواء الإيجابية بين إقليم كوردستان وبغداد



إستقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الأحد ، كلاً من السفيرين الفرنسي أريك شوفالييه والالماني مارتن ييغر.

وأعرب سفيرا البلدين ،في بداية اللقاء ،عن التعاون المشترك بين فرنسا وألمانيا لاسيما في القضايا الدولية المهمة ، وخاصة الوضع في العراق وإقليم كوردستان ، حيث ينوي كلا البلدين (فرنسا وألمانيا) إنشاء مركز ثقافي مشترك في قلعة أربيل ، من أجل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين إقليم كوردستان وكل من البلدين.

الرئيس بارزاني عبّر عن سعادته بالتعاون بين كل من ألمانيا وفرنسا في القضايا الدولية معتبراً إياه قضية مهمة ومؤثرة ، كما ثمن عالياً قرار البرلمان الألماني الإعتراف بالمجازر التي تعرض لها الايزيديون في شنگال (سنجار) باعتبارها إبادة جماعية واعتبرها خطوة مهمة وتاريخية.

كما دعا الرئيس بارزاني ، دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، إلى اتخاذ قرارات مماثلة من أجل تحقيق العدالة وتضميد جراح الأخوات والأخوة الإيزيديين.

الاجتماع ناقش كذلك ، الأوضاع السياسية في المنطقة وآخر مستجدات العملية السياسية في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ، حيث أعرب الوفد الضيف عن إرتياحه للأجواء الإيجابية بين الإقليم وبغداد معتبراً إياها فرصة من أجل تثبيت دعائم الإستقرار في العلاقات بين أربيل وبغداد .

الوضع السياسي في إقليم كوردستان شكّل جانباً آخر من الاجتماع ، حيث أكد الوفد الضيف مجددًا على أن فرنسا وألمانيا ستواصلان الدعم والشراكة والتنسيق مع إقليم كوردستان.

وحضر اللقاء الى جانب السفيرين قنصل عام فرنسا في اربيل اوليفييه ديكوتيني.

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