الاتحاد الوطني يؤيد إجراء الانتخابات خلال 2023 ويسعى لإبرام اتفاق جديد مع الديمقراطي



2023-01-22

صرّح عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره، يوم الأحد، أن حزبه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان خلال هذا العام، معربا في الوقت نفسه عن رغبة الاتحاد الوطني في إبرام اتفاق جديد مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهدف إنهاء الخلافات القائمة بين الجانبين.

وقال بيره في حديث لعدد من وسائل الاعلام المحلية الكوردية، إن “حزبه والديمقراطي الكوردستاني على تواصل دائم ويبذلان الجهود في إطار تطبيع العلاقات بينهما”، معتبراً أن “العلاقات بين الجانبين طبيعية لأنهما (أي الحزبين) يعملان ضمن نظام اتحادي تعددي حزبي، ومن المؤكد ان من يعمل ضمن هذا النظام تكون له آراء مختلفة”.

وشدد على أنه ان يتعين التمييز بين مفهوم المنافسة السياسية والعداء السياسي، وان الحزبين هما ليسا اعداء ولكنهما ينافس أحدهما الآخر، وكل منهما يحاول حصاد أكبر عدد ممكن من الأصوات الإنتخابية.

وأكد بيره السعي إلى تفعيل الاتفاقات السابقة بين الحزبين وصولا إلى إبرام اتفاق استراتيجي جديد بينهما.

وسئل عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني إذا ما كان حزبه يؤيد إجراء الانتخابات في الاقليم هذا العام فأجاب بنعم إلا أنه قلل في الوقت ذاته من البيانات شديدة اللهجة التي صدرت من كلا الحزبين وقال من الطبيعي في بعض المرات يكون القلم حادا وفي مرات اخرى يكون مرهفا وهذا كله يندرج في إطار النقد البناء.

وتابع بيره بالقول: نسعى الى الالتقاء في النقاط المشتركة فيما بيننا والتي تتمثل بحفظ كيان إقليم كوردستان الدستوري، والنظام السياسي، ومعالجة مشاكل السكان، وتوفير فرص عمل للشباب العاطل وتحقيق أحلامهم المشروعة.

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