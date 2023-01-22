الرئيس بارزاني مرحباً بقرار البرلمان الألماني الاعتراف بالابادة الايزيدية: نأمل قراراً مماثلاً من بقية الدول الغربية



رحّب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، مساء يوم السبت ، بقرار البرلمان الألماني، تصنيف المجازر التي تعرض لها الإيزيديون في شنگال (سنجار) على يد ارهابيي تنظيم داعش كـ “جريمة إبادة جماعية”.

وقال الزعيم الكوردي ، ان ” قرار البرلمان الألماني، بتصنيف المجازر التي تعرض لها الإيزيديون كإبادة جماعية محل تقديرنا ونثمنه عالياً”.

مضيفاً ” نشكر كل الدعم والمساعدة الألمانية لشعب كوردستان”.

مردفاً ” من اجل تحقيق العدالة وانهاء الظلم ننتظر من بقية الدول الغربية الاخرى ان تتخذ القرار نفسه الذي اتخذته المانيا”.

وكان البرلمان الألماني قد عقد ، اول امس الخميس ، جلسة حول قانون الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها داعش ضد الإيزديين وبأنها إبادة جماعية حسب ميثاق الأمم المتحدة.

وعرّف البرلمان الألماني، المجازر التي تعرض لها الإيزيديون في شنگال على يد ارهابيي تنظيم داعش كـ “جريمة إبادة جماعية”.

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