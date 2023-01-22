المقاتلة الكورية الجنوبية “KF-21” تنجح في تجاوز سرعة الصوت



قالت وكالة شراء الأسلحة الحكومية في كوريا الجنوبية إن نموذجا أوليا من الطائرة المقاتلة محلية الصنع “KF-21” نجح في الوصول إلى سرعات تفوق سرعة الصوت في رحلة تجريبية أمس الثلاثاء، في إنجاز رئيسي لمشروع تطوير المقاتلات العسكرية رفيع المستوى.

ووصلت سرعة أول نموذج أولي من المقاتلة “KF-21” إلى سرعة 1 ماخ، أو 1,224 كيلومترا في الساعة، على ارتفاع 40,000 قدم في الساعة 3:15 مساء اليوم، حيث حلقت فوق المياه الجنوبية للبلاد، وفقا لإدارة برنامج الاقتناء الدفاعي.

وحلق النموذج الأولي لمدة 56 دقيقة بعد إقلاعه من جناح التدريب الثالث التابع لسلاح الجو في “ساتشيون”، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب سيئول. وقد قام النموذج الأولي برحلته الأولى في يوليو من العام الماضي.

وأشاد وزير الدفاع “لي جونغ-سوب” بهذا التطور، ووصفه بأنه «إنجاز تاريخي».

ونقلت الإدارة عن الوزير قوله: «من خلال النجاح في تجاوز سرعة الصوت، عزز جيشنا الأساس لبناء جيش قوي يعتمد على العلوم والتكنولوجيا»، وأضاف: «لقد اتخذنا خطوة أخرى إلى الأمام نحو هدف التحول إلى رابع أكبر مصدر دفاعي في العالم».

ويعد تأمين القدرة على تجاوز سرعة الصوت جزءا رئيسيا من جهود التطوير، بقيادة الشركة المصنعة للمقاتلة، شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية” (Korea Aerospace Industries Ltd.‎)، حيث يعني ذلك أن الوظائف الرئيسية، بما في ذلك إلكترونيات الطيران، تعمل بسلاسة بغض النظر عن سرعات الطيران.

وقالت الإدارة إنها تأكدت من «الاستقرار الهيكلي» للمقاتلة “KF-21” عندما تجاوزت سرعة الصوت، وأكدت أن هذا العمل الفذ كان على أساس التقنيات المطورة محليا.

وقد أجرت ثلاثة نماذج أولية من المقاتلة أكثر من 80 اختبارا للطيران حتى الآن لتوسيع قدرة المقاتلة من حيث الارتفاع والسرعة والعناصر الأخرى، منذ أول رحلة تجريبية في يوليو.

وقالت الإدارة إنها تخطط لاستخدام ما مجموعه 6 نماذج أولية لإجراء نحو 2,000 اختبار طيران بحلول شهر فبراير من عام 2026.

وتم إطلاق مشروع المقاتلة “KF-21” في عام 2015 بقيمة 8.8 ترليون وون (7.09 مليار دولار أمريكي). ويسعى المشروع إلى تطوير مقاتلة من الجيل 4.5 لتحل محل أسطول البلاد القديم من طائرات “F-4″ و”F-5” التي سيتم الاستغناء عنها بعد عقود من الخدمة.

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