الوكالات الاتحادية الأمريكية تبحث عن الممثل البريطاني جوليان ساندز



د ب ا

التاريخ: 22 يناير 2023

انضمت الوكالات الاتحادية والحكومات على مستوى الولايات في الولايات المتحدة، أمس السبت، إلى جهود البحث عن الممثل البريطاني جوليان ساندز، باستخدام التحليل الجنائي للهاتف المحمول للمساعدة في تحديد موقعه.

ويعمل كل من المسؤولين الاتحاديين ومسؤولي الولايات في الوقت الراهن مع مكتب عمدة مقاطعة سان برناردينو، بعد أسبوع من الإبلاغ عن اختفاء الممثل البريطاني لأول مرة في سلسلة جبال بجنوب كاليفورنيا، وفقا لوكالة (بي إيه ميديا) البريطانية للأنباء.

وحتى أمس الجمعة، كانت الطواقم الأرضية لا تزال غير قادرة على مواصلة جهود البحث، بسبب دلائل تشير إلى قرب وقوع انهيارات ثلجية في المنطقة.

وتمثل مشاركة الوكالات الاتحادية والحكومات على مستوى الولايات في الولايات المتحدة، دفعة للأمام لجهود البحث عن ستاندز، والتي ستستمر بواسطة المروحيات فحسب في الوقت الراهن.

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