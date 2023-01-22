حقيقة وفاة الفنان القدير صلاح السعدني



ترددت شائعة وفاة الفنان القدير صلاح السعدني، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع أسرة الفنان القدير لنفي الشائعة.

وأكد أحمد السعدني نجل الفنان القدير، أن والده بصحة جيدة، وغرد عبر حسابه على تويتر: “أبويا بخير الحمدلله، إن شاء الله يتشل اللي كتب الشائعة”.

وقال أشرف زكي نقيب الممثلين: “الكلام عن وفاة صلاح السعدني شائعات”.

وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثلين، إن كل ما تردد حول وفاة الفنان صلاح السعدني، عار تمامًا من الصحة، مؤكدة أنها تواصلت مع أكرم نجل شقيق صلاح السعدني، وأكد لها أنه بصحة جيدة وكل ما يقال حول وفاته مجرد شائعة مغرضة وفق صحف مصرية.

وكشفت عنبر أن هناك شائعات كثيرة ضد نجوم التمثيل في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقالت نهال عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، إن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني إشاعة، وغير صحيح تماما، مضيفا أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وشائعة ولم يحدث.

وأضافت، الفنان الكبير صلاح السعدني بخير، وبصحة جيدة، ولم يتعرض لأي مشكلة صحية كما يتردد من شائعات.

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