ردا على تصريحات نصر الله بشان مصر منظمة تعتبر حزب الله سبب افلاس لبنان والازمة الاقتصادية



بيان صحفى

قال السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله مصر على وجه ‏الخصوص التي هي اول دولة اقامت سلام مع العدو الاسرائيلي وعملت كامب ديفيد وملتزمة ‏بالمعاهدة التزام دقيق، حسنا مع الامريكان الى ما شاء الله، افضل العلاقات مع ‏السعودية، افضل العلاقات مع دول الخليج، حسنا وتسير مع صندوق النقد الدولي، ‏اين اصبحت مصر، ما هو وضع مصر الآن؟

واكد المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية والباحث السياسى زيدان القنائى ردا على تصريحات السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبنانى ان حزب الله هو سبب الازمة الحقيقية داخل لبنان وسبب افلاس الدولة اللبنانية والمصارف اللبنانية وكذلك السبب الرئيسى لتوقف الدعم الدولى للبنان مما تسبب بازمة كبيرة للشعب اللبنانى

واضاف ان حزب الله اصبح يسيطر على الدولة اللبنانية ويهدد حرية الاعلام ولا احد يجرؤ على انتقاد حزب الله داخل لبنان بالرغم من انه السبب الحقيقى للازمة الاقتصادية داخل لبنان ويعرقل انتخاب رئيس توافقى للبنان وجعل لبنان تنقسم لعدة تيارات

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