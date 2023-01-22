على رأسهم رونالدو ومحمد صلاح..استدعاء نجوم عالميين للمحكمة في بريطانيا



المصدر:

وكالات

التاريخ: 22 يناير 2023

طلب مطعم إيطالي شهير في بريطانيا عدداً من نجوم كرة القدم العالميين وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كشهود في قضية تنظر حالياً أمام المحكمة العليا في إنجلترا.

وأشارت صحيفة “صن ” البريطانية إلى أن مطعم “Cibo”، قرر إدراج أسماء محمد صلاح لاعب ليفربول، وكريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي، والبرازيلي أليسون بيكر حارس “الريدز” وزميله الأوروجواياني داروين نونيز، والسير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق، وإد وودوارد الرئيس التنفيذي السابق للأخير، والنرويجي أولي جونار سولشاير المدرب السابق لـ “الشياطين الحمر”، والملاكم البريطاني تايسون فيوري ومطرب الراب الأمريكي ويليام. في القضية، حيث يدور النزاع القضائي حول استخدام مطعمان مزيفان لنفس اسم المطعم الأصلي دون الحصول على موافقة رسمية منه، وحققا أرباحاً هائلة العام بلغت 4.25 مليون جنيه إسترليني.

وقام ملاك المطعم الأصلي بكافة فروعه، بتقديم بعض الأسماء الشهيرة إلى المحكمة العليا ضمن أوراق القضية، للتدليل على أنه صاحب الاسم الأصلي الذي تمت سرقته.

ويشمل ذلك أفرع المطعم الـ3 في مدن ليفربول ومانشستر، بجانب فرع آخر في الشمال، كلها اتحدت ضم “المزيف”.

وجاء في المستندات التي رفعها المطعم الشهير إلى المحكمة العليا: “لقد ساعد المستوى الاستثنائي للخدمة والديكور الأنيق والسمعة التي يتمتع بها المكان على جذب عملاء من المشاهير إلينا”.

وأكمل: “قائمة العملاء تشمل مجموعة من الشخصيات البارزة والمشهورة من جميع أنحاء المملكة المتحدة المعروفين عالمياً”.

واتهم المطعم العالمي، المطاعم التي تستخدم اسمه بأنها تتعمد من خلال بعض التقييمات، التقليل من اسم المطعم وجودة الخدمة لصالح الأفرع التي سرقت الاسم الشهير، والتشكيك في جودته ومقارنته بالأفرع الأخرى.

وسيطلب المطعم الحصول على تعويضات هائلة بالإضافة إلى منع المطاعم الأخرى من استخدام اسمه.

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